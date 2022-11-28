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Tavanda asılı kalan balonu almak için çocuğunu havaya fırlattı! “Resmen yılın babası hareketi”

28.11.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler ebeveynlik konusundaki tartışmaların fitilini ateşledi. Helyum dolu balonu evin içinde serbest bırakan bir baba, balonun tavanda asılı kalması ve çocuğunun ağlamaya başlaması üzerine ilginç bir yönteme başvurdu. Çocuğunu havaya doğru fırlatan adam tavanda asılı olan balonu almasını istedi.

Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntülerde ismi açıklanmayan bir baba yeni yürümeye başlayan çocuğunun balonunun tavanda asılı kalması üzerine tedirgin eden bir yönteme başvurdu. Çocuğunu kucağına alarak havaya doğru fırlatan baba üç saniyelik videoda yürekleri ağza getirmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü babanın hareketini tehlikeli olarak nitelendirdi. Milyonlarca izlenmeye ulaşan gönderide çocuğun balondan başka bir yöne giderek kafasını tavana vurma ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Resmen yılın babası hareketi” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Family Guy’da kafasıyla duvarı kırdığı sahne aklıma geldi” yorumunu ekledi.

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