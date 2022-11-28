Tavanda asılı kalan balonu almak için çocuğunu havaya fırlattı! “Resmen yılın babası hareketi”

Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntülerde ismi açıklanmayan bir baba yeni yürümeye başlayan çocuğunun balonunun tavanda asılı kalması üzerine tedirgin eden bir yönteme başvurdu. Çocuğunu kucağına alarak havaya doğru fırlatan baba üç saniyelik videoda yürekleri ağza getirmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü babanın hareketini tehlikeli olarak nitelendirdi. Milyonlarca izlenmeye ulaşan gönderide çocuğun balondan başka bir yöne giderek kafasını tavana vurma ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Resmen yılın babası hareketi” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Family Guy’da kafasıyla duvarı kırdığı sahne aklıma geldi” yorumunu ekledi.