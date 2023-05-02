Böyle vahşet görülmedi! Kocasının 8 aylık kızlarını öldürmesine yardım etti... Cesedi parçalayıp kıyma makinesinden geçirdiler

Rusya’nın Rostov-na-Donu kentinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Stajyer bir doktor olan 23 yaşındaki Anastasia ve 34 yaşındaki kocası Yakov arasında bir tartışma çıktı. İkili arasındaki sözlü tartışma bir anda fizikselleşti ve Yakov’un attığı tekme 8 aylık kızına denk geldi. Bebek aldığı darbeyle hayatını kaybederken baba ve annesi cansız bedenini parçalayarak kıyma makinesine attı.

KAÇIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Cinayetin sonrasında anne Anastisia polisi arayarak 8 aylık kızlarının tanımadığı kişiler tarafından kaçırıldığını söyledi. Kayıp ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri insan kalıntılarına rastlanan 13 plastik torbayı bulduktan sonra anne ve babayı tutukladı.

Tutuklanan anne ve baba polise verdiklerini ifadelerinde kızlarını öldürerek cansız bedenini parçaladıklarını ve kıyma makinesinde yok etmeye çalıştıklarını itiraf etti.



