Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Böyle vahşet görülmedi! Kocasının 8 aylık kızlarını öldürmesine yardım etti... Cesedi parçalayıp kıyma makinesinden geçirdiler

Böyle vahşet görülmedi! Kocasının 8 aylık kızlarını öldürmesine yardım etti... Cesedi parçalayıp kıyma makinesinden geçirdiler

02.05.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Rostov-na-Donu kentinde yaşayan Anastasia ve Yakov Maiboroda çifti 8 aylık kızlarını öldürme suçundan tutuklandı. Birinci derece cinayetle yargılanan Yakov’un kızını öldürdükten sonra cansız bedenini parçalara ayırdığı ve anne Anastasia’nın ise ona yardım ettiği tespit edildi.

Böyle vahşet görülmedi! Kocasının 8 aylık kızlarını öldürmesine yardım etti... Cesedi parçalayıp kıyma makinesinden geçirdiler

Rusya’nın Rostov-na-Donu kentinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Stajyer bir doktor olan 23 yaşındaki Anastasia ve 34 yaşındaki kocası Yakov arasında bir tartışma çıktı. İkili arasındaki sözlü tartışma bir anda fizikselleşti ve Yakov’un attığı tekme 8 aylık kızına denk geldi. Bebek aldığı darbeyle hayatını kaybederken baba ve annesi cansız bedenini parçalayarak kıyma makinesine attı.

KAÇIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

1

Cinayetin sonrasında anne Anastisia polisi arayarak 8 aylık kızlarının tanımadığı kişiler tarafından kaçırıldığını söyledi. Kayıp ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri insan kalıntılarına rastlanan 13 plastik torbayı bulduktan sonra anne ve babayı tutukladı.

2

Tutuklanan anne ve baba polise verdiklerini ifadelerinde kızlarını öldürerek cansız bedenini parçaladıklarını ve kıyma makinesinde yok etmeye çalıştıklarını itiraf etti.

İlginizi Çekebilir

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

 Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

 Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettilerSırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler
16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı 16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı
İç çamaşırı giymeyi tercih etmedi! Göğüs uçları belli olunca...İç çamaşırı giymeyi tercih etmedi! Göğüs uçları belli olunca...
Anahtar Kelimeler:
cinayet Rusya bebek kıyma makinesi ölüm

En Çok Okunan Trend Haberler

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

Oturuşu olay oldu! Mini elbisesiyle bacaklarını iki yana açınca...

Oturuşu olay oldu! Mini elbisesiyle bacaklarını iki yana açınca...

Sosyal medya ele verdi! “Aldatıldığımı 35 bin kişinin önünde öğrendim”

Sosyal medya ele verdi! “Aldatıldığımı 35 bin kişinin önünde öğrendim”

İlginizi Çekebilir

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Met Gala'da cesur seçimler!

Met Gala'da cesur seçimler!

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

Sosyal medya ele verdi! “Aldatıldığımı 35 bin kişinin önünde öğrendim”

Sosyal medya ele verdi! “Aldatıldığımı 35 bin kişinin önünde öğrendim”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.