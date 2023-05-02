Büyükannesinin yanında +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi sosyal medyadan gündem yarattı

TikTok’ta ‘madddy28’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Kaelin Maddison isimli bir kadın ailenin yanıda açılan sevişme sahnelerinin utanç verici olduğu tabusunu yıkmak için büyükannesiyle bir paylaşım yaptı. Televizyonda filmden bir sevişme sahnesi açan va büyükannesinin tepkisini görmek için bekleyen Maddison’un paylaşımı sosyal medyada viral oldu.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

TikTok paylaşımında yaşlı kadının elinde bulunan bardaktaki içeceği yudumlamaya devam ettiği ve görüntülerden rahatsızlık duymadığı fark edildi. Sosyal medya kullanıcıları o anları yorum yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Kesinlikle bundan hoşlandı” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Rahatsızlık duymadığına yemin edebilirim” dedi.