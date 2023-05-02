Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Büyükannesinin yanında +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi sosyal medyadan gündem yarattı

Büyükannesinin yanında +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi sosyal medyadan gündem yarattı

02.05.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta ‘madddy28’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Kaelin Maddison isimli bir kadın büyükannesinin yanında sevişme sahnesinin oldu bir film açtı. Büyükannesinin tepkilerini kameraya kaydederek sosyal medyadan paylaşan Maddison’un gönderisi kısa sürede viral oldu. Görüntülerde yaşlı kadının gözünü ayırmadan ekrana baktığı ve tebessüm ettiği görüldü.

Büyükannesinin yanında +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi sosyal medyadan gündem yarattı

TikTok’ta ‘madddy28’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Kaelin Maddison isimli bir kadın ailenin yanıda açılan sevişme sahnelerinin utanç verici olduğu tabusunu yıkmak için büyükannesiyle bir paylaşım yaptı. Televizyonda filmden bir sevişme sahnesi açan va büyükannesinin tepkisini görmek için bekleyen Maddison’un paylaşımı sosyal medyada viral oldu.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

2

TikTok paylaşımında yaşlı kadının elinde bulunan bardaktaki içeceği yudumlamaya devam ettiği ve görüntülerden rahatsızlık duymadığı fark edildi. Sosyal medya kullanıcıları o anları yorum yağmuruna tuttu.

3

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Kesinlikle bundan hoşlandı” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Rahatsızlık duymadığına yemin edebilirim” dedi.

İlginizi Çekebilir

Otobüs ekranındaki bir anda +18 görüntüler açıldı! Yolcular şaşırdı

Otobüs ekranındaki bir anda +18 görüntüler açıldı! Yolcular şaşırdı

 Canlı yayında oral seks anlarını çekti! Ödül gibi ceza...

Canlı yayında oral seks anlarını çekti! Ödül gibi ceza...

 Herkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdi

Herkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdi

 Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oturuşu olay oldu! Mini elbisesiyle bacaklarını iki yana açınca...Oturuşu olay oldu! Mini elbisesiyle bacaklarını iki yana açınca...
16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı 16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı
Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...
Anahtar Kelimeler:
tiktok Cinsellik

En Çok Okunan Trend Haberler

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

Sosyal medya ele verdi! “Aldatıldığımı 35 bin kişinin önünde öğrendim”

Sosyal medya ele verdi! “Aldatıldığımı 35 bin kişinin önünde öğrendim”

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...

İlginizi Çekebilir

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.