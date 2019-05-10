Böylesi de görülmedi! Pahalı nişan yüzüğü yerine bakın eşinden ne istedi

Eğer daha önce Tiffany'de Kahvaltı romanını okumuş ya da Audrey Hepburn'un başrolünü oynadığı yine aynı adlı filmi izlediyseniz bilirsiniz: Çoğu kızın hayali minik mavi Tiffany kutusu ile romantik bir evlilik teklifi almaktır.
Ülkemizde de satışı olan ve ürünlerinin fiyatı diğer pırlantalara göre daha pahalı olan bu yüzükleri diğerlerinden ayıran tek özellik aslında markası ve yüzükle birlikte gelen, markanın imzası haline gelen mavi kutu!
Şimdi okuyacağınız hikayedeki geline kocası Eğer daha önce Tifanny'de Kahvaltı romanını okumuş ya da Audrey Hepburn'un başrolünü oynadığı yine aynı adlı filmi izlediyseniz bilirsiniz: Çoğu kızın hayali minik mavi Tifanny kutusu ile romantik bir evlilik teklifi almaktır.
Ülkemizde de satışı olan ve ürünlerinin fiyatı diğer pırlantalara göre daha pahalı olan bu yüzükleri diğerlerinden ayıran tek özellik aslında markası ve yüzükle birlikte gelen, markanın imzası haline gelen mavi kutu!
Şimdi okuyacağınız hikayedeki geline kocası Tiffany & Co marka tam tur yüzük armağan etti . Tek sorun kadın pahalı yüzük yerine, kendi yüzüğünün 3'te 1 fiyatında olan ucuz bir yüzük istedi ve sevgilisini şoka uğrattı.
Facebook grubuna Tifanny yüzüğü ve onun modelindeki ucuz yüzüğü paylaşan kadın, kullanıcıların da yorumlarını merak etti:
"2013'ten beri evliyiz. Ama kocam bana sürpriz yapmak için, geçtiğimiz hafta Tiffany & Co tam tur yüzük armağan etti. Ona her zaman tam tur istemediğimi söyledim ama sürpriz karşısında tabii ki de mutlu oldum. Bana aldığı tam tur Tiffany & Co markası ve 4 bin İngiliz pound. Hatta bana yüzüğü değiştirip daha büyük taşlı bir yüzük alabileceğimi de söyledi ama tabii ki ben hayır dedim. Ertesi gün Costco'ya (Ucuz mal politakası yürüten market zinciri) gittim ve orada aynı yüzük modelini 3'te 1 fiyatına gördüm. Eşime Tiffany & Co yüzüğü iade edip yerine bu ucuz yüzüğü almayı teklif ettim. Böylece kalan parayla evimizi restore edebiliriz dedim. Fevri bir şekilde ayağını yere vurdu ve böyle bir şeyi kabul edemeyeceğini söyledi. Şimdi parmağımda pahalı yüzükle geziyorum ve bu parayı evimize harcayamadığımız için vicdan azabı çekiyorum. Eşime söylemeden yüzüğü iade etmek istiyorum ama kocama yalan da söylemek istemiyorum. Sizce ne yapmalıyım?"
Facebook grubundaki birçok kullanıcı kadına sempati duysa da çoğu böyle bir kocaya sahip olduğu için dua etmesi gerektiğini vurguladı.
İşte Facebook grubundan yüzük konusunda ikilem yaşayan kadına yapılan yorumlar:
"Üzgünüm aşkım ama Tiffany & Co yüzük diyorsun. Ben bile maddi şeylere önem vermem ama Tiffany & Co yüzük gelse havalara uçarak kabul ederim."
"Seni özel hissetirmek için kocan kim bilir ne zamandır para biriktiriyor da sana Tiffany & Co yüzük aldı. Bence gurur duy kocan seni çok seviyor."
"Sırf başkaları ne der diye merak edip bir de değiştireyim mi diye soruyorsun. Bence kocan yeterince kendini iyi ifade etmiş. Seni mutlu etmek istemiş sen bunu direk görmezden geliyorsun."
marka tam tur yüzük armağan etti . Tek sorun kadın pahalı yüzük yerine, kendi yüzüğünün 3'te 1 fiyatında olan ucuz bir yüzük istedi ve sevgilisini şoka uğrattı.
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