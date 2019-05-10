Böylesi de görülmedi! Pahalı nişan yüzüğü yerine bakın eşinden ne istedi

Eğer daha önce Tiffany'de Kahvaltı romanını okumuş ya da Audrey Hepburn'un başrolünü oynadığı yine aynı adlı filmi izlediyseniz bilirsiniz: Çoğu kızın hayali minik mavi Tiffany kutusu ile romantik bir evlilik teklifi almaktır.

Ülkemizde de satışı olan ve ürünlerinin fiyatı diğer pırlantalara göre daha pahalı olan bu yüzükleri diğerlerinden ayıran tek özellik aslında markası ve yüzükle birlikte gelen, markanın imzası haline gelen mavi kutu!

Şimdi okuyacağınız hikayedeki geline kocası Eğer daha önce Tifanny'de Kahvaltı romanını okumuş ya da Audrey Hepburn'un başrolünü oynadığı yine aynı adlı filmi izlediyseniz bilirsiniz: Çoğu kızın hayali minik mavi Tifanny kutusu ile romantik bir evlilik teklifi almaktır.

Ülkemizde de satışı olan ve ürünlerinin fiyatı diğer pırlantalara göre daha pahalı olan bu yüzükleri diğerlerinden ayıran tek özellik aslında markası ve yüzükle birlikte gelen, markanın imzası haline gelen mavi kutu!

Şimdi okuyacağınız hikayedeki geline kocası Tiffany & Co marka tam tur yüzük armağan etti . Tek sorun kadın pahalı yüzük yerine, kendi yüzüğünün 3'te 1 fiyatında olan ucuz bir yüzük istedi ve sevgilisini şoka uğrattı.