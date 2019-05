Böylesi de görülmedi! Pahalı nişan yüzüğü yerine bakın eşinden ne istedi

Facebook grubuna Tifanny yüzüğü ve onun modelindeki ucuz yüzüğü paylaşan kadın, kullanıcıların da yorumlarını merak etti:

"2013'ten beri evliyiz. Ama kocam bana sürpriz yapmak için, geçtiğimiz hafta Tiffany & Co tam tur yüzük armağan etti. Ona her zaman tam tur istemediğimi söyledim ama sürpriz karşısında tabii ki de mutlu oldum. Bana aldığı tam tur Tiffany & Co markası ve 4 bin İngiliz pound. Hatta bana yüzüğü değiştirip daha büyük taşlı bir yüzük alabileceğimi de söyledi ama tabii ki ben hayır dedim. Ertesi gün Costco'ya (Ucuz mal politakası yürüten market zinciri) gittim ve orada aynı yüzük modelini 3'te 1 fiyatına gördüm. Eşime Tiffany & Co yüzüğü iade edip yerine bu ucuz yüzüğü almayı teklif ettim. Böylece kalan parayla evimizi restore edebiliriz dedim. Fevri bir şekilde ayağını yere vurdu ve böyle bir şeyi kabul edemeyeceğini söyledi. Şimdi parmağımda pahalı yüzükle geziyorum ve bu parayı evimize harcayamadığımız için vicdan azabı çekiyorum. Eşime söylemeden yüzüğü iade etmek istiyorum ama kocama yalan da söylemek istemiyorum. Sizce ne yapmalıyım?"