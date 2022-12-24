Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Böylesi şeytanın aklına gelmez! Borcunu ödememek için kızının sosyal medya hesabından ‘kefen’ fotoğraflarını paylaştı

Böylesi şeytanın aklına gelmez! Borcunu ödememek için kızının sosyal medya hesabından ‘kefen’ fotoğraflarını paylaştı

24.12.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’nın Kuzey Sumatra eyaletinde yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın yüklü miktardaki borcunu geri ödeyemediği için Facebook’tan ölü taklidi yapmaya karar verdi. Kızının sosyal medya hesabından paylaşım yapan kadın ölü taklidi yaptı. Durumu daha inandırıcı hale getirmek isteyen kadın Facebook’a kefenle çekilmiş fotoğraflarını yükledi.

Böylesi şeytanın aklına gelmez! Borcunu ödememek için kızının sosyal medya hesabından ‘kefen’ fotoğraflarını paylaştı

Büyük miktarda borcu olan bir kadın kızının Facebook kendi ölümünü ilan ederek borçlarından kurtulmaya çalıştı ve hatta aldatmacayı daha inandırıcı kılmak için kefen içinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

KAZADA ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

1

Kadın kızının Facebook hesabından yaptığı gönderide evlerinin yakındaki bir köprüde meydana gelen trafik kazasında öldüğünü ve cenazesinin gömüleceğini söyledi. Kızının Facebbok gönderisinde bir çarşafa sarılan kadının bedeni ve bir televizyon programından çekilmiş gibi görünen sedye fotoğrafına yer verildi.

2

Kızı Najwa Ginting gerçeği kabul ederek annesinin canlı olduğunu ve sadece borçlarını ödememek adına ölü taklidi yaptığını itiraf etti.

İlginizi Çekebilir

“Prevezervatif kullanırsan...” sözü gündem yaratmıştı! Yeni gelişme

“Prevezervatif kullanırsan...” sözü gündem yaratmıştı! Yeni gelişme

 Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

 Kendi cenazesini iptal ettirdi! Tabuttan sesler gelince...

Kendi cenazesini iptal ettirdi! Tabuttan sesler gelince...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu protesto gündem yarattı! Eteğini kaldırarak kasıklarını gösterdiBu protesto gündem yarattı! Eteğini kaldırarak kasıklarını gösterdi
Sokak lambasının tepesinde çırılçıplak!Sokak lambasının tepesinde çırılçıplak!
“Son bakireyim” sözü olay olmuştu! Öyle bir isyan etti ki...“Son bakireyim” sözü olay olmuştu! Öyle bir isyan etti ki...
Anahtar Kelimeler:
facebook Endonezya

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkestan saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdi

Herkestan saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdi

Kimse anlam veremedi! Birdenbire bluzunu kaldırarak...

Kimse anlam veremedi! Birdenbire bluzunu kaldırarak...

Cesur Noel Baba kostümü nefesleri kesti! Coşku erken başladı

Cesur Noel Baba kostümü nefesleri kesti! Coşku erken başladı

Tanga iç çamaşırıyla Noel Baba’ya seslendi! Büyük kalça ve...

Tanga iç çamaşırıyla Noel Baba’ya seslendi! Büyük kalça ve...

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.