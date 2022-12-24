Böylesi şeytanın aklına gelmez! Borcunu ödememek için kızının sosyal medya hesabından ‘kefen’ fotoğraflarını paylaştı

Büyük miktarda borcu olan bir kadın kızının Facebook kendi ölümünü ilan ederek borçlarından kurtulmaya çalıştı ve hatta aldatmacayı daha inandırıcı kılmak için kefen içinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

KAZADA ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Kadın kızının Facebook hesabından yaptığı gönderide evlerinin yakındaki bir köprüde meydana gelen trafik kazasında öldüğünü ve cenazesinin gömüleceğini söyledi. Kızının Facebbok gönderisinde bir çarşafa sarılan kadının bedeni ve bir televizyon programından çekilmiş gibi görünen sedye fotoğrafına yer verildi.

Kızı Najwa Ginting gerçeği kabul ederek annesinin canlı olduğunu ve sadece borçlarını ödememek adına ölü taklidi yaptığını itiraf etti.