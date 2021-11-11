Boyun düzleşmesi nedenleri, belirtileri ve tedavisi nedir? Önemsemeyen hata yapıyor, birçok probleme neden oluyor

Günümüzde akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı çok yaygınlaştığı için boyun düzleşmesi problemi oldukça sık görülmektedir. Servikal omurga (boyun) bir röntgen filminin yandan çekilmiş görüntüsüne bakıldığında bir sorun yoksa hafif ‘’C’’ harfi şeklinde gözükür. Boyun Düzleşmesi olan kişilerde hafif ‘’C’’ harfi şeklindeki kavis kaybolup, boyun omurgası düz bir şekil alır.

BOYUN DÜZLEŞMESİ BELİRTİLERİ

Boyun düzleştiğinde omurganın biyomekaniği bozulur ve boyundaki sinir-damarlara baskı oluşabilir. Oluşan baskının lokalizasyonu ve şiddetine göre çeşitli belirtiler oluşur. Sinirler üzerinde oluşan baskı sonucunda

Boyun çevresinde ağrı veya yanma

Sırt ağrısı,

Baş ağrısı ,

Kronik yorgunluk ,

Boyun hareketlerinde kısıtlanma,

Boynun normalden daha önde durması

Kollarda kuvvetsizlik

Başı taşımakta zorluk yaşama

Başta ve boyun ağırlık taşıyormuş hissiyatı gibi semptomlar görülebilmektedir .

Kollarda güç ve fonksiyon kaybı.

Boyun problemleri zincirleme reaksiyonlarla sırt, bel hatta kalça problemlerine neden olabilmektedir.

Tıpta servikal lordoz düzleşmesi olarak adlandırılan boyun düzleşmesi mr veya röntgen tetkiklerinde karşımıza sıkça çıkmaktadır. Boyun düzleşmesi tedavi edilmediğinde kişilerde kamburluk, skolyoz fıtık ,artroz (kireçlenme),kanal daralması ve kas ağrıları gibi sorunlar da oluşabilmektedir .Boyun düzleşmesinde damarlara bası oluşmuş ise fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra psikolojik ,kognitif ve duygusal sorunlar da görülebilir. Bu sorunlar;

Unutkanlık

Tahammülsüzlük

Özgüven kaybı

Konsantre olamama

Mental yorgunluk

Mutsuzluk ve kaygı bozukluğu şeklinde sıralanabilir. Bu belirtilerden 1 tanesi veya daha fazlası kişide görülebilir.

BOYUN DÜZLEŞMESİ NEDENLERİ NELERDİR?

Boyun düzleşmesinin en sık nedeni teknolojik cihaz kullanımı ve sürekli olarak masa başında uzun saatler az hareketli mesai şeklidir. Boyun düzleşmesine neden olabilen diğer bazı sorunlar şunlardır;

Osteoartroz (kireçlenme)

Osteoporoz(kemik erimesi)

Dejeneratif Disk hastalığı

Romatizmal Hastalıklar

Kazalar, darbeler, spor yaralanmaları

İlgili bölgede tümörler, enfeksiyonlar

Geçirilmiş boyun, sırt ve göğüs cerrahileri

Omurga kayması, kanal daralması

Boyun düzleşmesi ihmal edilebilir masum bir problem değildir. Hekim tarafından teşhis alındıktan sonra tedavi geciktirilmemelidir. Fizyoterapistler eşliğinde yapılacak klinik egzersizler, kinezyolojik bantlama ve günlük yaşamda yapılacak düzenlemelerle boyun düzleşmesi tedavisinde büyük başarı sağlanmaktadır. Boyun düzleşmesi erken dönemde ağrı veya hareket sorunu yaratmasa bile tedavi edilmesi gerekmektedir.



