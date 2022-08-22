Bozuk para yutan çocuk ölümden döndü! “Ağzından salya akıyordu ve tamamen hareketsizdi”

Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşayan Georgia isimli bir anne üç yaşındaki oğlu Remington’la seyahat ettiği sırada çocuğunun arka koltukta hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Normalde aktif olan oğlunun salyaları akmaya başladığında onun karakter dışı davranışından endişelenen Georgia, onu kontrol etmek için çabucak bir benzin istasyonuna yanaştı. Emniyet kemerini çözdükten sonra, Remington'u uyandırmak için bağırmaya ve onu nazikçe sallamaya başladı. Ancak Remington’un hiçbir şekilde tepki vermemesi üzerine anne soluğu acil serviste aldı.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRDÜ

Avustralyalı yayın kuruluşu 7 News ile yaptığı özel bir röportajda oğlunu tepkisiz bulduğu korkunç anı anlatan Georgia, “Onu uyandırmaya çalıştım ama başaramadım. Ağzından salya akıyordu ve nefes almıyordu. Bu duruma neyin neden olduğu konusunda hiçbir fikrim yoktu” dedi.

Oğlunun kalbinin çalışmadığını ve nefes almadığını fark eden anne hastaneye gitmeden önce arabasında oğluna kalp masajıyla acil durum müdahalesi yaptı. Doktorlar çocuğun durumunu stabilize ettikten sonra, bilincini kaybetmesine neyin sebep olduğunu belirlemek için bir röntgen taraması yaptılar ve boğazında 20 sentlik bir madeni para buldular.

MİDESİNE DÜŞMESİ BEKLENDİ

Madeni para yemek borusuna eğik bir pozisyonda yerleşmiş ve küçük çocuğun sadece küçük bir bölümünden nefes almaya çalışmasına neden oluyordu. Madeni parayı çıkartmak için yapılacak olan cerrahi operasyondan çocuğun boğazına zarar vermemek adına vazgeçildi ve paranın kendiliğinden midesine düşmesi beklendi. 6 haftanın sonunda madeni para çocuğun midesine düştü ve şimdi dört yaşında olan Remigton tamamen iyileşmeyi başardı.



