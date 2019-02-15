Brad Pitt’in Jennifer Aniston’ın evine hediye gönderdiği iddia edildi

Jennifer Aniston, geçtiğimiz günlerde 50’nci yaşını yakın arkadaşlarıyla kutladı. Eski eşi Brad Pitt’i de doğum günü kutlamasına davet eden Aniston’ın bu davranışı önce ‘Yeniden mi bir araya gelecekler?’ sorularına neden olsa da Aniston’ın partide Brad ile ilgilenmemesi ‘Eski aşkla arkadaş kalma örneği’ olarak nitelendirildi.

O gün pek çok şey yazıldı. Bunlardan biri de Brad Pitt’in Jennifer Aniston’a hediye almadığı ve partiye eli boş gittiğiydi… Aniston’a yakın kişilerin verdiği bilgilere göre Brad Pitt, o gece partiye hediye ile gitmemiş çünkü doğum günü hediyesini parti öncesinde evine postalamış.



Jennifer Aniston’ın hediyeyi aldığında ise çok heyecanlanmış ve hediyeyi çok beğenmiş.

İkili 2005 yılında boşanmış ve Brad Pitt Angelina Jolie ile yeni br aşka yelken açmıştı. Brad – Angelina ilişkisinin “Bay ve Bayan Smith” filminin çekimlerinde başlaması ve o süreçte Brad Pitt’in aslında hala Jennifer Aniston ile birlikte olduğu gerçeği, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.



