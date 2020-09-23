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Bradley Cooper yönetmenliğindeki Maestro filminin başrolü Carey Mulligan’a emanet

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Bradley Cooper yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği Netflix filmi Maestro’da Felicia Bernstein’ı Carey Mulligan canlandıracak.

Bradley Cooper yönetmenliğindeki Maestro filminin başrolü Carey Mulligan’a emanet

A Star is Born filminde başrol ile birlikte yönetmenlik görevini de üstlenen Bradley Cooper yeni filmi Maestro için başrol buldu. Maestro; 25 yaşında New York Flarmoni Orkestrası’nın başına geçen ve West Side Story, On the Waterfront filmlerinin müziklerine imza atan ünlü besteci Leonard Bernstein‘ın hayatını konu alıyor. Cooper, filmde Leonard Bernstein’i canlandırıken, eşi Felicia Bernstein’ı Carey Mulligan canlandıracak. Bradley Cooper, son üç yıldır Leonard Bernstein’in ailesiyle yakın ilişkiler içerisinde.

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Çekimlerine önümüzdeki ilkbaharda başlanması planlanan filmin yayın haklarını Netflix satın aldı. Bradley Cooper’ın, senaryosunu Spotlight ile En İyi Özgün Senaryo Oscarı’nı kazanan Josh Singer ile birlikte kaleme aldığı film, ikilinin 1946 yılındaki ilk tanışmasından, 25 yıl süren evliliğini gözler önüne serecek. Netflix’in önümüzdeki sezon Oscar ödülleri için Maestro filmine bol bol bütçe ayıracağı konuşulanlar arasında.


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