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  4. Brezilya’da akılalmaz olay! Kadını kaçırıp diri diri mezara gömdüler... Yerin altından yardım çığlıklarını duydular

Brezilya’da akılalmaz olay! Kadını kaçırıp diri diri mezara gömdüler... Yerin altından yardım çığlıklarını duydular

30.03.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da yaşanan bir olay kısa sürede dünya basınında yerini almayı başardı. Bir mezardan yardım çığlıklarının gelmesi üzerine polis olaya müdahale etti. Bir mezar kazıcısının yardımıyla polisler diri diri gömülmüş zar zor nefes alan kadını bulmayı başardı. Mezardan çıkartılan 36 yaşındaki kadın polislere kaçırıldığını söyledi.

Brezilya’da akılalmaz olay! Kadını kaçırıp diri diri mezara gömdüler... Yerin altından yardım çığlıklarını duydular

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde bir mezardan seslerin gelmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Tuğla ve betonla kapanan mezardan yardım çığlıkları duyan polis ekipleri çevresinde kan lekeleri olduğunu fark edince mezarı açmaya karar verdi. Olay yerine gelen bir mezar kazıcısının yardımıyla mezarı açan polisler ağlayarak yardım isteyen bir kadın buldular. Başından ciddi şekilde yaralanan kadın yerel bir hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

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İsmi açıklanmayan kadın iki maskeli adam tarafından kaçırıldığını ve mezara diri diri gömüldüğünü anlattı.

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Polis ekipleri kimliklerinin tespit edildiği zanlıları yakalamak için soruşturmanın devam ettiğini ifade etti. Yetkililer kadının ne kadar süre mezarda mahsur kaldığını bilmediklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya mezar

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