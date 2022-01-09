HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Brezilya'da korkunç olay! Dev kaya teknelerin üzerine düştü: 6 ölü, 30 yaralı

Brezilya'da korkunç olay! Dev kaya teknelerin üzerine düştü: 6 ölü, 30 yaralı

09.01.2022 03:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde, turistlerin gezinti yaptığı teknelerin üzerine büyük bir kaya parçası devrildi. Dev kaya parçasının devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Brezilya donanmasının olaya ilişkin soruşturma başlatacağı bildirildi. Korkunç anlar kameraya yansıdı.

Minas Gerais İtfaiyesinden yapılan açıklamada, Capitolio kentinde büyük bir kaya parçasının turistleri taşıyan teknelerin üzerine düşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Devrilen kayadan en az 4 teknenin etkilendiği ve bunlardan ikisinin battığı belirtildi. 30 kişinin yaralandığı, bazı yaralıların hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

20220108_2_51645686_72348402

20 KİŞİ KAYIP

İtfaiye Şefi Edgard Estevo, kaza sebebiyle 20 kişinin kayıp olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, riskli olduğu için dalgıçların gece çalışmalarına ara vereceğini belirtti.

20220108_2_51645686_72348403

Brezilya'da sel felaketinde 21 kişi öldü! Barajlar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyaBrezilya'da sel felaketinde 21 kişi öldü! Barajlar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

UZMANLARIN TAHMİNLERİ

Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılırken, uzmanlar kayanın, üzerinde oluşan bir su hortumu sebebiyle veya Minas Gerais'in son günlerde şiddetli sağanaklara maruz kalmasının tetiklediği erozyon sebebiyle düştüğünü tahmin ediyor.

Brezilya donanmasının olaya ilişkin soruşturma başlatacağı bildirildi.

20220108_2_51645686_72348404

O ANLAR KAMERADA

Olaydan kısa zaman önce bazı turistler, kayalıklardan küçük parçaların düştüğünü fark ederek video çekmeye başlarken, kayalıklara yakın olan teknelere ıslık çalarak uyarmaya çalıştığı görüldü. (AA/İHA)

Çin'de korkunç anlar! Navigasyon bu yola soktu, uçurumun kenarında asılı kaldıÇin'de korkunç anlar! Navigasyon bu yola soktu, uçurumun kenarında asılı kaldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldıBu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Omicron ve Delta mutasyonu birleşti! Yeni kâbusun adı DeltacronOmicron ve Delta mutasyonu birleşti! Yeni kâbusun adı Deltacron
Anahtar Kelimeler:
Brezilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Babasından olan kardeşlerini paylaştı! İnanılmaz benzerlik

Babasından olan kardeşlerini paylaştı! İnanılmaz benzerlik

Görüntüler tepki çekti! "Geberen gebersin"

Görüntüler tepki çekti! "Geberen gebersin"

Son dakika: Canlı yayında gergin anlar! TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na 'Siz bir oyun kurmuşsunuz...'

Son dakika: Canlı yayında gergin anlar! TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na 'Siz bir oyun kurmuşsunuz...'

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

Şanlıurfa sınırında patlama! MSB acı haberi duyurdu

Şanlıurfa sınırında patlama! MSB acı haberi duyurdu

Ayakta bile zor duruyordu! Son görüntüsü şaşkına çevirdi

Ayakta bile zor duruyordu! Son görüntüsü şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ denilen Eskişehir'de kısıtlamaya gidildi

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ denilen Eskişehir'de kısıtlamaya gidildi

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Erdoğan’ın o fotoğrafındaki dikkat çeken detay!

Erdoğan’ın o fotoğrafındaki dikkat çeken detay!

Bu ilk değil! Tutuklanmamak için hamile kalmışlar

Bu ilk değil! Tutuklanmamak için hamile kalmışlar

İstanbul’da vahşet! Canlı canlı mezara gömdüler…

İstanbul’da vahşet! Canlı canlı mezara gömdüler…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.