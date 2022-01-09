Brezilya'da korkunç olay! Dev kaya teknelerin üzerine düştü: 6 ölü, 30 yaralı

Minas Gerais İtfaiyesinden yapılan açıklamada, Capitolio kentinde büyük bir kaya parçasının turistleri taşıyan teknelerin üzerine düşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Devrilen kayadan en az 4 teknenin etkilendiği ve bunlardan ikisinin battığı belirtildi. 30 kişinin yaralandığı, bazı yaralıların hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

20 KİŞİ KAYIP

İtfaiye Şefi Edgard Estevo, kaza sebebiyle 20 kişinin kayıp olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, riskli olduğu için dalgıçların gece çalışmalarına ara vereceğini belirtti.

UZMANLARIN TAHMİNLERİ

Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılırken, uzmanlar kayanın, üzerinde oluşan bir su hortumu sebebiyle veya Minas Gerais'in son günlerde şiddetli sağanaklara maruz kalmasının tetiklediği erozyon sebebiyle düştüğünü tahmin ediyor.

Brezilya donanmasının olaya ilişkin soruşturma başlatacağı bildirildi.

O ANLAR KAMERADA

Olaydan kısa zaman önce bazı turistler, kayalıklardan küçük parçaların düştüğünü fark ederek video çekmeye başlarken, kayalıklara yakın olan teknelere ıslık çalarak uyarmaya çalıştığı görüldü. (AA/İHA)



