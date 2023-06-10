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Brezilyalı şarkıcı Anitta’nın Kapalıçarşı videosu sosyal medyada gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

10.06.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı şarkıcı Anitta’nın Kapalıçarşı’da alışveriş yaptığı sırada çektiği bir video sosyal medyada gündem yarattı. Kapalıçarşı’da gezdiği anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Brezilyalı şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı.

Dünyaca ünlü Brezilyalı şarkıcı Anitta, Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için Türkiye’ye geldi. Manchester City ve İnter arasındaki Şampiyonlar Ligi final maçını izlemek için gelen Anitta maça saatler kala İstanbul’u gezdi. İstanbul’da yapılacak finale gözler çevrilmişken Anitta, İstanbul’un en ünlü lokasyonlarından biri olan Kapalıçarşı’yı ziyaret etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medyada 64 milyon takipçisi bulunan Anitta, Kapalıçarşı’ya yaptığı ziyareti paylaştı. Ünlü şarkıcının ziyareti ilgiyle karşılandı ve dikkat çekti. Kapalıçarşı esnafının ve müşterilerinin Anitta'ya tekrar tekrar baktığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

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sosyal medya Kapalıçarşı anitta

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