Brezilyalı şarkıcı Anitta’nın Kapalıçarşı videosu sosyal medyada gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

Dünyaca ünlü Brezilyalı şarkıcı Anitta, Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için Türkiye’ye geldi. Manchester City ve İnter arasındaki Şampiyonlar Ligi final maçını izlemek için gelen Anitta maça saatler kala İstanbul’u gezdi. İstanbul’da yapılacak finale gözler çevrilmişken Anitta, İstanbul’un en ünlü lokasyonlarından biri olan Kapalıçarşı’yı ziyaret etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyada 64 milyon takipçisi bulunan Anitta, Kapalıçarşı’ya yaptığı ziyareti paylaştı. Ünlü şarkıcının ziyareti ilgiyle karşılandı ve dikkat çekti. Kapalıçarşı esnafının ve müşterilerinin Anitta'ya tekrar tekrar baktığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.