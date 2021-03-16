MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bridgerton 2. sezon çekimlerinden ilk kareler geldi

Bridgerton 2. sezon çekimlerinden ilk kareler geldi

16.03.2021 14:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bridgerton 2. sezon çekimlerinden ilk kareler geldi

İlk sezonu ile fırtına gibi esen ve Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olan Bridgerton 2. sezon çekimleri başladı. Dizinin başrol oyuncularından Luke Newton setten ilk kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Popüler Netflix dizisi Bridgerton 2. sezon çekimleri başladı. Setten ilk kareleri dizinin başrol oyuncularından Luke Newton kendi Instagram hesabından paylaştı.

Bridgerton erkeklerinin en küçüğü Colin'i canlandıran Newton, setten bir dizi fotoğraf ve video klibi paylaşarak şunları yazdı: "Çocuklar şehre geri döndü."

bridgerton

Genç oyuncunun paylaşımında dizideki ağabeyi Lord Anthony Bridgerton'ı canlandıran Jonathan Bailey, kardeşleri Benedict Bridgerton'ı oynayan Luke Thompson’dan görülüyor.

"DAHA FAZLASINI YAPMAK İSTİYORUM"

Bridgerton dizisinin yaratıcısı Chris Van Dusen, daha fazlasını yapmaya hazır olduğunu açıkladığı. Collider’e konuşan Chris Van Dusen şunları söyledi: "İlk sezonun öncelikle Daphne ve Simon ile olan aşk hikayesiydi. Ama bu sekiz çocuklu bir aileyi anlatan ve sekiz kitap olduğu için, tüm Bridgerton kardeşler için odaklanıp gerçekten aşk hikayeleri anlatabilmeyi çok isterim. Her karakter için, elbette."

Dizinin sekiz sezon sürme ihtimalinin sorulması üzerine, "Bunu çok isterim" dedi.

BRİDGERTON HAKKINDA

Bridgerton ilk sezonu 25 Aralık tarihinde gösterime girmiş ve 28 günde 82 milyon hanede izlenerek inanılmaz bir başarıya imza atmıştı.

Müstehcen sahneleri yüzünden sık sık gündeme gelen dizinin yapımcıları, porno sitelere düşen dizinin sevişme sahnelerini kaldırtmak için büyük bir hukuk savaşı başlattı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler
EDHO son bölüm izleEDHO son bölüm izle
Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?
Anahtar Kelimeler:
Netflix
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Neden otomobil almadığını açıkladı! Şaşırtan gerekçe...

Neden otomobil almadığını açıkladı! Şaşırtan gerekçe...

Plajda aşka geldiler

Plajda aşka geldiler

Diğer Haberler

Sen Çal Kapımı neden final yapıyor? ‘FOX TV’den sevilen dizi için final kararı’ iddiası

‘FOX TV’den sevilen dizi için final kararı’ iddiası

EDHO’da Hızır intikam için harekete geçiyor

Hızır intikam için harekete geçiyor

İşte Hekimoğlu'nun son bölümü | Hamile kadın kurtulacak mı?

Hamile kadın kurtulacak mı?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in dizisi Sen Çal Kapımı için flaş karar

FOX TV'nin çok konuşulan dizisiyle ilgili flaş karar

EDHO son bölüm izle| Aslanlar bazen ölü numarası yapar, çakalları boğmak için

EDHO son bölüm izle

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı | Han ve Safiye arasında işler kızışıyor!

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.