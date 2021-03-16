Bridgerton 2. sezon çekimlerinden ilk kareler geldi

Popüler Netflix dizisi Bridgerton 2. sezon çekimleri başladı. Setten ilk kareleri dizinin başrol oyuncularından Luke Newton kendi Instagram hesabından paylaştı.

Bridgerton erkeklerinin en küçüğü Colin'i canlandıran Newton, setten bir dizi fotoğraf ve video klibi paylaşarak şunları yazdı: "Çocuklar şehre geri döndü."

Genç oyuncunun paylaşımında dizideki ağabeyi Lord Anthony Bridgerton'ı canlandıran Jonathan Bailey, kardeşleri Benedict Bridgerton'ı oynayan Luke Thompson’dan görülüyor.

"DAHA FAZLASINI YAPMAK İSTİYORUM"

Bridgerton dizisinin yaratıcısı Chris Van Dusen, daha fazlasını yapmaya hazır olduğunu açıkladığı. Collider’e konuşan Chris Van Dusen şunları söyledi: "İlk sezonun öncelikle Daphne ve Simon ile olan aşk hikayesiydi. Ama bu sekiz çocuklu bir aileyi anlatan ve sekiz kitap olduğu için, tüm Bridgerton kardeşler için odaklanıp gerçekten aşk hikayeleri anlatabilmeyi çok isterim. Her karakter için, elbette."

Dizinin sekiz sezon sürme ihtimalinin sorulması üzerine, "Bunu çok isterim" dedi.

BRİDGERTON HAKKINDA

Bridgerton ilk sezonu 25 Aralık tarihinde gösterime girmiş ve 28 günde 82 milyon hanede izlenerek inanılmaz bir başarıya imza atmıştı.

Müstehcen sahneleri yüzünden sık sık gündeme gelen dizinin yapımcıları, porno sitelere düşen dizinin sevişme sahnelerini kaldırtmak için büyük bir hukuk savaşı başlattı.



