Britney Spears ve Sam Asghari evliliği 14 ay sürdü! Bomba aldatma iddiası

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Britney Spears evliliğinde sorunlar yaşıyor. ABD'li eski pop yıldızı Britney Spears ve 2022 yılında evlendiği eşi Sam Asghari'yi iddialara göre aldattı.

Asghari, Britney Spears'ın sadakatsiz olduğu yönündeki söylentiler üzerine sadece bir yıllık evliliğin ardından boşanma davası açtı.

ÇIkan haberlere göre çift, evlendikten 14 ay sonra ayrılmaya karar verdi. Kaynaklar Britney'i Sam'i aldatmakla suçladı, ancak Sam bunu doğrulamak ya da reddetmek için dedikodulara yanıt vermedi.

ET Online'a konuşan bir kişi "Britney ve Sam ayrıldılar. Aldatmadığı konusunda kararlı. İkili bir süredir anlaşamıyordu ve sonunda büyük bir patlama yaşandı" dedi.

Şarkıcı Kim Kardashian ve Kevin Costner'ı temsil eden ünlü boşanma avukatı Laura Wasser'ı tuttu.

ŞOKE EDEN İDDİALAR

Sam Asghari'nin, evlilik sözleşmesini yeniden müzakere etmeyi kabul etmemesi halinde Britney Spears hakkında 'olağanüstü utanç verici' bilgileri yayınlamakla tehdit ettiği iddia ediliyor.

İçeriden bir kaynak, '[Asghari] evlilik sözleşmesinin ötesinde imtiyazlar için pazarlık yapmaya çalışıyor ve parasını alamazsa Britney hakkında olağanüstü utanç verici bilgileri kamuoyuna açıklamakla tehdit ediyor' iddiasında bulundu. Sam de buna odaklanmış durumda.



