Bronz madalyasını twerk yaparak kutlayan sırıkla atlama sporcusu Alysha Newman'ın izlenmeleri bir anda arttı! Sosyal medya hesabına yaradı

MYNET|DIŞ HABERLER OnlyFans hesabıyla dünya genelinde büyük bir üne sahip olan Kanadalı sırıkla atlama sporcusu Alysha Newman Kanada rekorunu kırmıştı. 4.85 metrelik atlayışıyla üçüncülük kazanan Newman başarısının yanında kutlama şekliyle de dikkatleri çekmişti.

Sosyal medyada viral olan görüntülerin sonrasında kullanıcıların büyük bir bölümü 30 yaşındaki sporcunun OnlyFans hesabını tanıtmak için bu kutlama şeklini tercih ettiğini söyledi.

Twerk ile kutlamasını savunan Newman yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamasında, "Çok doğal bir şekilde gerçekleşti. Twerk yapacağımı düşünmemiştim. Antrenörlerime sürekli sakatlığım için şaka yapmak istemiştim" dedi.