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    4. Bronz madalyasını twerk yaparak kutlayan sırıkla atlama sporcusu Alysha Newman'ın izlenmeleri bir anda arttı! Sosyal medya hesabına yaradı

    Bronz madalyasını twerk yaparak kutlayan sırıkla atlama sporcusu Alysha Newman'ın izlenmeleri bir anda arttı! Sosyal medya hesabına yaradı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.08.2024 13:47
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    Kanadalı sırıkla atlama sporcusu Alysha Newman 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bronz madalya başarısını twerk yaparak kutlamıştı. O anların sosyal medyada viral olmasından sonra OnlyFans hesabının izlenmelerinin artması dikkatleri çeken Newman, twerk ile kutlamanın antrenörlerine yaptığı zararsız bir şaka olduğunu söyleyerek kendisini savundu.

    Bronz madalyasını twerk yaparak kutlayan sırıkla atlama sporcusu Alysha Newman'ın izlenmeleri bir anda arttı! Sosyal medya hesabına yaradı

    MYNET|DIŞ HABERLER OnlyFans hesabıyla dünya genelinde büyük bir üne sahip olan Kanadalı sırıkla atlama sporcusu Alysha Newman Kanada rekorunu kırmıştı. 4.85 metrelik atlayışıyla üçüncülük kazanan Newman başarısının yanında kutlama şekliyle de dikkatleri çekmişti.

    2024-08-08T171424Z_1385763652_UP1EK881BVXMX_RTRMADP_3_OLYMPICS-2024-ATHLETICS

    Sosyal medyada viral olan görüntülerin sonrasında kullanıcıların büyük bir bölümü 30 yaşındaki sporcunun OnlyFans hesabını tanıtmak için bu kutlama şeklini tercih ettiğini söyledi.

    2024-08-07T202851Z_429035712_UP1EK871KW1PQ_RTRMADP_3_OLYMPICS-2024-ATHLETICS

    Twerk ile kutlamasını savunan Newman yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamasında, "Çok doğal bir şekilde gerçekleşti. Twerk yapacağımı düşünmemiştim. Antrenörlerime sürekli sakatlığım için şaka yapmak istemiştim" dedi.

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    Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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