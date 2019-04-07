BTB’dan gençlere tam destek

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Aslım, İstanbul’da düzenlenen Robot Yarışmasında başarı gösteren Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi “7684 Nilüfer Team” ekibine, plaket takdim törenine katıldı.

2-4 Mart 2019 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda, Deep Space hedefi ile düzenlen FRC İstanbul Regional Uluslararası robot Yarışması’nda, “7684 Nilüfer Team” adıyla şehrimizi temsil eden temsil eden Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, büyük bir başarıya imza attı.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, “7684 Nilüfer Team” ekibi ve projenin sponsorlarına okul yönetimi tarafından plaket töreni düzenlendi. Törene Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Aslım, Başkan Danışmanı Can Aydoğan ile sponsor olarak destek veren Elsi Elektrik Sistemleri, Bosch, Nilüfer Belediyesi, Özdisan, İnform, Oktay Bobinaj, Gök-Pa Endüstriyel Hırdavat, Güncel Yazılım, Yeniçağ, Mertay Makina, 3m, Doğuş Kalıp ve öğrencilerin aileleri ve okul yönetimi katıldı.

Davetlilere bilgilendirme konuşmasında bulunan Okul Müdürü Ömer Pınarlı “7684 Nilüfer Team olarak okulumuz, 36 takımın katıldığı turnuvada sıralama maçları sonunda en iyi 4. takım olma başarısını göstererek ittifak maçları yapmaya hak kazandı. Kaptan takım olarak ittifak maçlarına çıkan takımımız çeyrek finali geçerek yarı finale kadar yükseldi. Yarı final maçları sonunda turnuvayı 3. olarak tamamlayan takımımız, Bursa’yı temsil eden tek takım olarak bu gururu yaşattı” dedi.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz diyen BTB Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Aslım “İnanıyorum ki bu başarı, çok daha büyük başarıların anahtarı olacaktır. BTB Yönetim Kurulu Başkanımız ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı’nın da eğitime, teknolojiye verdiği önem ve destekle, bu tarz güzel projelere katkılarımız artarak devam edecektir. Bursa Ticaret Borsası olarak gençlerimizin her zaman yanında olacağız” dedi.

Program “7684 Nilüfer Team” ekibi öğrencilerine plaketlerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.



