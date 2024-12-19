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  4. Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 19 Aralık Perşembe ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 19 Aralık Perşembe ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV yayın akışı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.12.2024 08:42
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19 Aralık Perşembe akşamı televizyonda hangi dizi, film ve yarışmaların olduğu tüm Tv takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam yine reyting rekorları kıran diziler yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV yayın akışı bilgisi...

Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 19 Aralık Perşembe ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV yayın akışı

Perşembe akşamları hangi dizilerin yayınlanacağı, dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yine sevilen diziler yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV ve TRT1 kanallarının güncel yayın akışı bilgileri...

PERŞEMBE AKŞAMI (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR?

holding

Bu akşam Atv ekranlarında yeni başlayan Holding dizisi ikinci bölümüyle ekranda olacak.

SİYAH KALP

Show Tv'de ise saat 20:00'da Siyah Kalp dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

hudutsuz sevda

NOW TV ekranlarında ise Hudutsuz Sevda dizisi tam 20:00'da yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

inci tameler

Kanal D ekranlarında ise İnci Taneleri dizisi yeni bölümüyle saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

ATV YAYIN AKIŞI:

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Sen Anlat Karadeniz

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Holding

00: 20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01: 20 Aldatmak

04: 20 Hercai

SHOW TV YAYIN AKIŞI:

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Bahar

04:45 Deha

TV8 YAYIN AKIŞI:

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

02:30 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

STAR TV YAYIN AKIŞI:

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

22:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

00:30 Erkenci Kuş

03:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

05:00 Söz

KANAL D YAYIN AKIŞI:

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Annem Ankara

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00

00:15 Yerli Dizi

02:30 Zalim İstanbul

04:30 Taş Kağıt Makas

NOW TV YAYIN AKIŞI:

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Hudutsuz Sevda

23.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

05.00 Kefaret

06.00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

TRT 1 YAYIN AKIŞI:

06.08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.10 Hayallerinin Peşinde

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.20 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yabancı Sinema "Zafere Kaçış"

23.00 Cercle Brugge-Başakşehir | UEFA Avrupa Konferans Ligi

01.15 Yabancı Sinema "Zafere Kaçış"

03.15 Seksenler

03.40 Masumlar Apartmanı

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