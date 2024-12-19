Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 19 Aralık Perşembe ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV yayın akışı

Perşembe akşamları hangi dizilerin yayınlanacağı, dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yine sevilen diziler yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV ve TRT1 kanallarının güncel yayın akışı bilgileri...
Bu akşam Atv ekranlarında yeni başlayan Holding dizisi ikinci bölümüyle ekranda olacak.
Show Tv'de ise saat 20:00'da Siyah Kalp dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
NOW TV ekranlarında ise Hudutsuz Sevda dizisi tam 20:00'da yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Kanal D ekranlarında ise İnci Taneleri dizisi yeni bölümüyle saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.
ATV YAYIN AKIŞI:
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Holding
00: 20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01: 20 Aldatmak
04: 20 Hercai
SHOW TV YAYIN AKIŞI:
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Bahar
04:45 Deha
TV8 YAYIN AKIŞI:
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
02:30 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
STAR TV YAYIN AKIŞI:
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 Erkenci Kuş
03:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
05:00 Söz
KANAL D YAYIN AKIŞI:
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00
00:15 Yerli Dizi
02:30 Zalim İstanbul
04:30 Taş Kağıt Makas
NOW TV YAYIN AKIŞI:
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Hudutsuz Sevda
23.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
05.00 Kefaret
06.00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
TRT 1 YAYIN AKIŞI:
06.08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.10 Hayallerinin Peşinde
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.20 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yabancı Sinema "Zafere Kaçış"
23.00 Cercle Brugge-Başakşehir | UEFA Avrupa Konferans Ligi
01.15 Yabancı Sinema "Zafere Kaçış"
03.15 Seksenler
03.40 Masumlar Apartmanı
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