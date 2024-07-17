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Bu anı çekmek için saatler, günlerce bekliyorlar! Fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı!

17.07.2024 17:21
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Bitlis’te bulunan Nemrut Krater Gölü'nü fotoğraflamak için, her yıl yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Anlık fotoğrafı çekmek için günlerce bile bekliyorlar. Sonunda geceleyin, uzun pozlama tekniğiyle çekilen fotoğrafları görenler ise, gözlerine inanamıyor.

Bu anı çekmek için saatler, günlerce bekliyorlar! Fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı!

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü, her yıl olduğu gibi bu yıl da fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

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Uzay ve doğa gözlemciliği yapan Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, gece uzun pozlama tekniği ile gölü görüntüledi.

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‘‘BU ANI ÇEKMEK İÇİN SAATLER, GÜNLERCE BEKLİYORUZ’’

Önen, krater gölünün her mevsimde ziyaretçi ağırladığını söyleyen Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Önen, "Yeşillik, gölle beraber muhteşem görüntü oluşturuyor. Karanlıkta samanyolu galaksisi ve milyonlarca yıldızla beraber yeryüzünü fotoğrafladık. Göl manzarası, gökyüzü manzarasıyla birleşince harika görüntüler oluşuyor. Biz de bu anı çekmek için saatlerce, günlerce buralarda bekleyip güzel kareler çekiyoruz." dedi.

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(AA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Nemrut Gölü
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