Bu araştırma herkesi heyecanlandırdı: Mars'ın 4 bölgesinden toplandılar! Hayat olup olmadığını...

Hemen hemen herkes, Mars'ta hayat olup olmadığını merak ediyor. Çoğu zaman kızıl gezegen olarak adlandırılan Mars ise yürütülen uzay çalışmalarına, gönderilen kaşif araçlarına ve yapılan tüm araştırmalarına rağmen hala gizem dolu. Peki gerçekten de Mars'ta hayat var mı? Bu sorunun yanıtı henüz kesin olarak ortaya konulamasa da bilim insanlarının son araştırması oldukça heyecanlandırdı.

KAYA ÖRNEKLERİ, MARS'TA HAYAT OLUP OLMADIĞINI ANLAMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Euronews Türkçe'nin haberine göre, bilim insanları, NASA'nın Perseverance keşif aracı tarafından Mars'tan toplanan kaya örneklerinin Mars'ta hayat olup olmadığını anlamaya yardımcı olacağını söyledi.

Science bilim dergisinde perşembe günü yayımlanan bir makalede araştırmacılar, Perseverance tarafından toplanan kaya parçalarının daha dünyaya ulaşmadan şimdiden şaşırtıcı keşiflere olanak tanıdığını iddia etti.

Kayalar, NASA tarafından belirlenen Jezero Krateri'nden toplandı. Bu kraterin bir nehir deltası ve göl içerdiği ve kızıl gezegenin su tarihi hakkında önemli bilgiler verebileceği düşünülüyor.

MARS'TAKİ GÖL: KAYALARIN KRONOLOJİK OLARAK İNCELENMESİYLE...

Makalenin yazarlarından California Üniversitesi Dünya ve Uzay Bilimleri Profesörü Davis Shuster, kayaların kronolojik olarak incelenmesiyle Mars'taki gölün ne zaman var olduğunun anlaşılabileceğini belirtti. Kayaların ayrıca çevresel koşulların Mars'ta hayatı ne zaman desteklediğine dair de bilgi vereceğini söyledi.

Perseverance tarafından toplanan kayalar, krater yüzeyindeki dört alandan toplandı, bunlardan ikisine Seitah, diğer ikisine ise Maaz alanı adı verildi.

Toplanan örneklerin tamamının erimiş magmanın soğumasıyla oluşan magmatik kümülat kayaları olduğu bildirildi. Bu tür kayaların dünyaya getirildiklerinde jeolojik kronoloji açısından ideal kaynaklar olduğu belirtiliyor. Kayaların ayrıca su tarafından uğradıkları değişimin izlerini de taşıdığı ifade ediliyor.

ÖRNEKLER YAKIN BİR ZAMANDA GELMEYECEK! İŞTE VERİLEN TARİH

Kaya örnekleri ise pek de yakın bir tarih olmayan 2033'te getirilecek. Keşiflerin örnekleme açısından büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Prof. Shuster, "Su tarafından değişime uğrayan magmatik kayalara dair kanıtlarımız olduğu gerçeği, Mars'ta yaşamı destekleyebilecek çevresel koşulları anlama konusunda insanları son derece heyecanlandıran bir keşif." şeklinde konuştu.

Perseverance görevi için çalışan, makalenin yazarlarından Jeokimyacı Kenneth Farley ise kayaların gölün magmatik kayalar oluştuktan sonra var olduğunu gösterdiğini söyledi.

MARS KAŞİFİ PERSEVERANCE

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen Mars kaşifi uzay aracı Perseverance, 30 Temmuz 2020'de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat’ta Mars'a iniş yapmıştı.

NASA'nın Mars Keşif Programı'nın parçası olarak yapılan araç, bu yılın şubat ayında 245,76 metre ile Mars’ta en uzun mesafe yürüyüşünü gerçekleştirmişti.

