HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bu araştırma herkesi heyecanlandırdı: Mars'ın 4 bölgesinden toplandılar! Hayat olup olmadığını...

Bu araştırma herkesi heyecanlandırdı: Mars'ın 4 bölgesinden toplandılar! Hayat olup olmadığını...

26.08.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araştırmacılara göre, Mars kaşifi Perseverance tarafından kızıl gezegenin dört bölgesinden toplanan kaya parçaları Mars'ta hayat olup olmadığını anlamaya yardımcı olabilir. Yayımlanan bir makalede görüşlerine yer veren araştırmacılar, bu örneklerin daha dünyaya ulaşmadan şaşırtıcı keşiflere olanak tanıdığı görüşünde.

Bu araştırma herkesi heyecanlandırdı: Mars'ın 4 bölgesinden toplandılar! Hayat olup olmadığını...

Hemen hemen herkes, Mars'ta hayat olup olmadığını merak ediyor. Çoğu zaman kızıl gezegen olarak adlandırılan Mars ise yürütülen uzay çalışmalarına, gönderilen kaşif araçlarına ve yapılan tüm araştırmalarına rağmen hala gizem dolu. Peki gerçekten de Mars'ta hayat var mı? Bu sorunun yanıtı henüz kesin olarak ortaya konulamasa da bilim insanlarının son araştırması oldukça heyecanlandırdı.

KAYA ÖRNEKLERİ, MARS'TA HAYAT OLUP OLMADIĞINI ANLAMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Euronews Türkçe'nin haberine göre, bilim insanları, NASA'nın Perseverance keşif aracı tarafından Mars'tan toplanan kaya örneklerinin Mars'ta hayat olup olmadığını anlamaya yardımcı olacağını söyledi.

Mars

Science bilim dergisinde perşembe günü yayımlanan bir makalede araştırmacılar, Perseverance tarafından toplanan kaya parçalarının daha dünyaya ulaşmadan şimdiden şaşırtıcı keşiflere olanak tanıdığını iddia etti.

Kayalar, NASA tarafından belirlenen Jezero Krateri'nden toplandı. Bu kraterin bir nehir deltası ve göl içerdiği ve kızıl gezegenin su tarihi hakkında önemli bilgiler verebileceği düşünülüyor.

NASA, Mars’ta gizemli bir keşif yaptı! Bulunan gümüş renkli obje herkesi şaşırttıNASA, Mars’ta gizemli bir keşif yaptı! Bulunan gümüş renkli obje herkesi şaşırttı

MARS'TAKİ GÖL: KAYALARIN KRONOLOJİK OLARAK İNCELENMESİYLE...

Makalenin yazarlarından California Üniversitesi Dünya ve Uzay Bilimleri Profesörü Davis Shuster, kayaların kronolojik olarak incelenmesiyle Mars'taki gölün ne zaman var olduğunun anlaşılabileceğini belirtti. Kayaların ayrıca çevresel koşulların Mars'ta hayatı ne zaman desteklediğine dair de bilgi vereceğini söyledi.

Perseverance tarafından toplanan kayalar, krater yüzeyindeki dört alandan toplandı, bunlardan ikisine Seitah, diğer ikisine ise Maaz alanı adı verildi.

Toplanan örneklerin tamamının erimiş magmanın soğumasıyla oluşan magmatik kümülat kayaları olduğu bildirildi. Bu tür kayaların dünyaya getirildiklerinde jeolojik kronoloji açısından ideal kaynaklar olduğu belirtiliyor. Kayaların ayrıca su tarafından uğradıkları değişimin izlerini de taşıdığı ifade ediliyor.

ÖRNEKLER YAKIN BİR ZAMANDA GELMEYECEK! İŞTE VERİLEN TARİH

Kaya örnekleri ise pek de yakın bir tarih olmayan 2033'te getirilecek. Keşiflerin örnekleme açısından büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Prof. Shuster, "Su tarafından değişime uğrayan magmatik kayalara dair kanıtlarımız olduğu gerçeği, Mars'ta yaşamı destekleyebilecek çevresel koşulları anlama konusunda insanları son derece heyecanlandıran bir keşif." şeklinde konuştu.

Perseverance görevi için çalışan, makalenin yazarlarından Jeokimyacı Kenneth Farley ise kayaların gölün magmatik kayalar oluştuktan sonra var olduğunu gösterdiğini söyledi.

MARS KAŞİFİ PERSEVERANCE

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen Mars kaşifi uzay aracı Perseverance, 30 Temmuz 2020'de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat’ta Mars'a iniş yapmıştı.

thumbs_b_c_faf3ebaf893b113be551bde8c3e39206

NASA'nın Mars Keşif Programı'nın parçası olarak yapılan araç, bu yılın şubat ayında 245,76 metre ile Mars’ta en uzun mesafe yürüyüşünü gerçekleştirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyayı etkileyecek gelişme! Beyaz Saray duyurdu, Biden imzaladıDünyayı etkileyecek gelişme! Beyaz Saray duyurdu, Biden imzaladı
Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasının ardından siyasilerden art arda paylaşımlar geldi! "Hemen serbest bırakın!"Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasının ardından siyasilerden art arda paylaşımlar geldi! "Hemen serbest bırakın!"
Bakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldiBakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi
Anahtar Kelimeler:
uzay Mars Perseverance
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."

Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."

İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü! Yeni gelişme: Kanında alkol çıktı

İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü! Yeni gelişme: Kanında alkol çıktı

Ekrem İmamoğlu'na bir teşekkür de MHP'li Başkan'dan

Ekrem İmamoğlu'na bir teşekkür de MHP'li Başkan'dan

Skandal 'Gülşen' paylaşımı! "Katli vaciptir"

Skandal 'Gülşen' paylaşımı! "Katli vaciptir"

Çırılçıplak soyup, beyzbol sopasıyla dövdü

Çırılçıplak soyup, beyzbol sopasıyla dövdü

Felaketi düğün günü yaşadı: Sütyen takamıyor, duş bile alamıyor!

Felaketi düğün günü yaşadı: Sütyen takamıyor, duş bile alamıyor!

İlginizi Çekebilir

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Araba sürerken mastürbasyon yaptı! “Evde mahremiyetim yoktu”

Araba sürerken mastürbasyon yaptı! “Evde mahremiyetim yoktu”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Zararı saymakla bitmiyor! Büyük tehlike: Her evde var!

Zararı saymakla bitmiyor! Büyük tehlike: Her evde var!

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.