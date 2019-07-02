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Bu aşıyı insanlar üretmedi ama insanlarda denenecek

BBC BBC
02.07.2019 13:53 | Son Güncelleme

Avustralya'da bilim insanları yapay zeka kullanarak bir grip aşısı geliştirdi.

Bu aşıyı insanlar üretmedi ama insanlarda denenecek

Flinders Üniversitesi'nde üretilen aşı, bir yapay zekanın tasarladığı ilk aşı olma özelliğini taşıyor.

Avustralyalı yayın kuruluşları ABC ve SBS'e konuşan Doç. Dr. Nikolay Petrovsky, bu aşıyı geliştirmenin 20 yıllarını aldığını, araştırmalarının 15 yıldır ABD tarafından fonlandığını söyledi.

"Daha iyi grip aşılarına ihtiyacımız vardı" diyen Petrovsky, bu aşının öncekilerden daha güçlü olduğunu anlattı:

"Aşıyı bir aracın motoruna benzetirsek, bu motora ekleyebileceğimiz bir turbo şarj cihazı geliştirdik diyebiliriz."

Aşı kısa süre içinde ABD'de 12 ay sürecek klinik testlere başlayacak.

Aşının bir özelliği de bağışıklık sisteminin griple mücadeledeki tepkisini güçlendirmesi.

YAPAY ZEKA NASIL ÇALIŞIYOR?

Nikolay Petrovsky, "İlk defa bir insan tarafından icat edilmemiş bir aşı insanlar üzerinde denenecek" dedi.

Petrovsky aşıyı geliştiren yapay zekayı ise şöyle anlattı:

"Aşıyı geliştiren yazılımın adı Sam. Sam'in bilgi edinme ve bunlardan yeni fikirler üretme gibi teorik yetenekleri var.

"Tabii ki başta onu eğitmemiz gerekiyor. İşe yaradığını bildiğimiz ilaçları örnek olarak tanıttık. İşe yaramadığını bildiğimiz ilaçları ise başarısız örnekler olarak tanıttık.

"Bütün bunları Sam'e gösterdik ve Sam de kendi önerisiyle bize geldi. Öneriyi inceledik, test ettik ve işe yaradığını gördük."


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Anahtar Kelimeler:
BİLİM İNSANI yapay zeka GRİP AŞISI avustralya

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