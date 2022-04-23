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Bu belirtilere dikkat! Yeni salgın paniği, DSÖ'den 'gizemli hepatit' vakalarıyla ilgili açıklama

23.04.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de bu yıl 74 çocukta görülen daha sonra ABD ve Avrupa'ya da sıçrayan 'gizemli hepatit' vakalarıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) açıklama geldi. DSÖ, Avrupa ve ABD'de en az 169 'gizemli hepatit' vakası tespit edildiğini duyurdu. Yeni 'küresel salgın' şüphesiyle bakılan hepatit vakalarında görülen belirtiler de belli oldu.

Bu belirtilere dikkat! Yeni salgın paniği, DSÖ'den 'gizemli hepatit' vakalarıyla ilgili açıklama

Dünyada giderek yayılan 'gizemli hepatit' vakalarıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) açıklama geldi. Avrupa ve ABD'de en az 169 'gizemli hepatit' vakasının tespit edildiği belirtildi. Virüsün genel belirtilerinin karın ağrısı, ishal ve kusma olduğu, çoğu vakada yüksek ateş görülmediği bilgisi paylaşıldı.

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DSÖ'DEN AÇIKLAMA: EN AZ 169...

DSÖ'nün sitesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve yeni "küresel salgın" şüphesiyle bakılan hepatit vakalarına dair son veriler paylaşıldı.

Bugüne kadar 11 ülkeden nedeni bilinmeyen şiddetli hepatit virüsünün belirtilerine uyan vakalar rapor edilirken İngiltere'de 114, İspanya'da 13, İsrail'de 12, ABD'de 9, Danimarka'da 6, İrlanda'da 2, Hollanda ve İtalya'da 4'er, Norveç ile Fransa'da 2'şer ve Belçika'da 1 kişiye virüsün bulaştığı aktarıldı.

İrlanda'da 2'den fazla vaka olabilme ihtimalinden ötürü toplam vaka sayısı "en az 169" olarak açıklandı.

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17 ÇOCUĞA KARACİĞER NAKLİ YAPILDI

Hepatit virüsünün genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındakilerde görüldüğü, virüsün şiddetli etkileri nedeniyle bugüne kadar 17 çocuğa karaciğer nakli yapıldığı kaydedildi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Virüsün genel belirtilerinin karın ağrısı, ishal ve kusma olduğu, çoğu vakada yüksek ateş görülmediği bilgisi paylaşıldı.

Vakaların 74'ünde ise üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs bulunduğu, 20 vakada Kovid-19 görüldüğü ve 19 vakada hem adenovirüs hem Kovid-19'a rastlandığı bildirildi.

Bilinen hepatit virüsleri olan hepatit A, B, C, D ve E'ye ise vakaların hiçbirinde rastlanmadı.

NASIL BULAŞTIĞI BİLİNMİYOR

Virüsün nasıl bulaştığına ilişkin somut bir sonuca varılmazken uluslararası seyahatlerin gizemli hepatit enfeksiyonuna neden olduğuna dair bir bulgu elde edilmedi.

Hepatit vakalarının adenovirüs ve Kovid-19 ile bağlantılı olma ihtimalinin ise daha fazla incelenmesi gerektiği, özellikle bu vakaların Kovid-19'un yan etkisi olduğu varsayımlarının henüz bilimsel bir karşılık bulmadığı vurgulandı.

DSÖ üyesi ülkelere, gizemli hepatit vakalarına işaret eden belirtileri tanımlama, araştırma ve Örgüte rapor etme tavsiyesi yinelendi.

İNGİLTERE'DE 74 ÇOCUKTA GÖRÜLMÜŞTÜ

DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.

Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.

'KÜRESEL SALGIN' ŞÜPHESİ

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken yeni bir "küresel salgın" ihtimalini gündeme taşıdı.

DSÖ, bazı hepatit vakalarında Kovid-19'un da tespit edildiğini fakat hepatit vakalarının Kovid-19'la bağlantısının netleşmesi için vakaların genetik nitelendirmeye gitmesi gerektiğini açıkladı.

Kovid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü
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