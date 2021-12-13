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Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı (13 Aralık 2021 yurtta hava durumu)

13.12.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Aralık verilerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Mersin, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak çevreleri ve Ankara’nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı (13 Aralık 2021 yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Mersin, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak çevreleri, Ankara’nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı ve Orta Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HIZI 60 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Hava sıcaklığının İç Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

13 ARALIK YURTTA HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Mersin çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORDU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve bulutlu

SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul
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