Bu cinsiyet öğrenme partisini görenler şaştı kaldı! Motosikletin egzozuna bağladılar... Bomba gibi patladı

Sosyal medyada son dönemde bir akım haline gelen cinsiyet öğrenme partilerinde çiftler limitleri zorlamaya devam ediyor. Birbirlerinden ilginç fikirlerle çocuklarının cinsiyetini öğrenmek isteyenlere bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntülerde bir çift motosikletin egzozuna bağladıkları balonun patlamasının sonunda ortaya çıkan mavi kağıtlardan çocuklarının erkek olacağını öğrendi.

SOSYAL MEDYADA BU ANLARI KONUŞUYOR

Çocuklarınının cinsiyetini öğrenmek için tamamen beyaz kıyafetler içinde motosikletin başına geçen ikili egzozdan duman çıkması için motosiklete gaz vermeye başladı. Şişen balonun bomba gibi patlamasından sonra ikili erkek çocukları olacağını öğrendi.