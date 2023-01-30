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Bu cinsiyet öğrenme partisini görenler şaştı kaldı! Motosikletin egzozuna bağladılar... Bomba gibi patladı

30.01.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada anne ve baba adaylarının bebeklerinin cinsiyetlerini öğrenmek için yaptıkları partiler giderek popülerleşmeye başladı. Çılgın cinsiyet öğrenme fikirlerine bir yenisi daha eklendi. Son olarak bir çift motosikletin egzozuna bir balon bağlayarak çocuklarının cinsiyetini öğrendi.

Sosyal medyada son dönemde bir akım haline gelen cinsiyet öğrenme partilerinde çiftler limitleri zorlamaya devam ediyor. Birbirlerinden ilginç fikirlerle çocuklarının cinsiyetini öğrenmek isteyenlere bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntülerde bir çift motosikletin egzozuna bağladıkları balonun patlamasının sonunda ortaya çıkan mavi kağıtlardan çocuklarının erkek olacağını öğrendi.

SOSYAL MEDYADA BU ANLARI KONUŞUYOR

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Çocuklarınının cinsiyetini öğrenmek için tamamen beyaz kıyafetler içinde motosikletin başına geçen ikili egzozdan duman çıkması için motosiklete gaz vermeye başladı. Şişen balonun bomba gibi patlamasından sonra ikili erkek çocukları olacağını öğrendi.

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