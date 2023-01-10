Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Cinsiyet partisini tuvalette yaptı... Baba sifonu çekince çocuğunun cinsiyetini öğrendi

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Cinsiyet partisini tuvalette yaptı... Baba sifonu çekince çocuğunun cinsiyetini öğrendi

10.01.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde anne ve babalar birbirlerinden değişik parti konseptleriyle çocuklarının cinsiyetini öğreniyor. Sosyal medyada gündem yaratan konseptlere bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir şaşkınlıkla takip ettiği cinsiyet öğrenme partisi bu kez tuvalette gerçekleşti. Baba adayı sifonu çektiğinde çocuğunun cinsiyetini öğrendi.

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Cinsiyet partisini tuvalette yaptı... Baba sifonu çekince çocuğunun cinsiyetini öğrendi

Filipinler’de bir cinsiyet öğrenme partisinde kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmayı başardı. Filipinli bir baba bebeğinin cinsiyetini tam anlamıyla tuvalette öğrendi. O anlar sosyal medyada binlerce izlenmeye ulaştı.

SOSYAL MEDYA BU KUTLAMAYI KONUŞUYOR

4

Anne ve baba adayı davetlilerle birlikte tuvaletteki yerlerini aldığında parti büyük bir hızla başladı. Renkli dumanlar ya da konfeti yerine ilginç bir yol tercih eden anne adayı bebeğinin cinsiyetini sifonla eş zamanladı. Mavi ve pembe balonlarla süslenen tuvalete giren baba davetlilerin 10’dan geriye doğru saymasının sonrasında sifonu çekti ve erkek çocuğu olduğunu öğrendi.

İlginizi Çekebilir

Cinsiyet öğrenme partisinde son nokta! Renkli gaz çıkartarak...

Cinsiyet öğrenme partisinde son nokta! Renkli gaz çıkartarak...

 Bir garip parti daha! Baba cinsiyetini anlayamadı

Bir garip parti daha! Baba cinsiyetini anlayamadı

 Sevgilisiyle buluşmaya gitti! Bebeğini arabada ölüme terk etti

Sevgilisiyle buluşmaya gitti! Bebeğini arabada ölüme terk etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adım adım takip etti! Sevgilisiyle yakalayınca...Adım adım takip etti! Sevgilisiyle yakalayınca...
Öğrencisiyle yaşadığı yasak ilişkiyi çıplak fotoğrafları ele verdiÖğrencisiyle yaşadığı yasak ilişkiyi çıplak fotoğrafları ele verdi
Karısını bastı! İhaneti durdurmak için ön cama atladıKarısını bastı! İhaneti durdurmak için ön cama atladı
Anahtar Kelimeler:
cinsiyet cinsiyet partisi

En Çok Okunan Trend Haberler

Olay poz! Bacaklarını iki yana açıp eşofmanını kalçasından sıyırdı

Olay poz! Bacaklarını iki yana açıp eşofmanını kalçasından sıyırdı

Sokak ortasında tekme tokat dövdü! Kimse ayıramadı

Sokak ortasında tekme tokat dövdü! Kimse ayıramadı

Sevgilisiyle buluşmaya gitti! Bebeğini arabada ölüme terk etti

Sevgilisiyle buluşmaya gitti! Bebeğini arabada ölüme terk etti

Uçuş sırasında uçağın kapısı açıldı! Korku dolu anlar yaşandı

Uçuş sırasında uçağın kapısı açıldı! Korku dolu anlar yaşandı

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.