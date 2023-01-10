Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Cinsiyet partisini tuvalette yaptı... Baba sifonu çekince çocuğunun cinsiyetini öğrendi

Filipinler’de bir cinsiyet öğrenme partisinde kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmayı başardı. Filipinli bir baba bebeğinin cinsiyetini tam anlamıyla tuvalette öğrendi. O anlar sosyal medyada binlerce izlenmeye ulaştı.

SOSYAL MEDYA BU KUTLAMAYI KONUŞUYOR

Anne ve baba adayı davetlilerle birlikte tuvaletteki yerlerini aldığında parti büyük bir hızla başladı. Renkli dumanlar ya da konfeti yerine ilginç bir yol tercih eden anne adayı bebeğinin cinsiyetini sifonla eş zamanladı. Mavi ve pembe balonlarla süslenen tuvalete giren baba davetlilerin 10’dan geriye doğru saymasının sonrasında sifonu çekti ve erkek çocuğu olduğunu öğrendi.