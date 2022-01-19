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  4. Bu görüntü Kastamonu'dan! Kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzarayı görenler inanamadı

Bu görüntü Kastamonu'dan! Kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzarayı görenler inanamadı

19.01.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzara görenlerin gözlerine inanamamasına neden oldu. Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde bulutlar Karadeniz ile birleşince ortaya muhteşem görüntü çıktı. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ortaya çıkan manzaranın nedenini açıkladı.

Bu görüntü Kastamonu'dan! Kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzarayı görenler inanamadı

Kastamonu'da görenlerin gözlerine inanamadığı bir manzara ortaya çıktı. Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde denizle buluştu. Deniz ile bulutların birleşmesiyle ortaya muhteşem ortaya çıkan görüntü görenleri şaşırttı. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Karadeniz’de oluşan görünü bazı vatandaşları korkuturken, bazı vatandaşlar ise ortaya çıkan manzara karşısında hayran kaldıklarını ifade etti.

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"KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARI SONRASINDA GÖREBİLİYORUZ"

Kastamonu’da sahilde deniz üstünde meydana gelen muhteşem manzaranın sebebini açıklayan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Bulutların deniz ile birleşmesi görüntü çok kuvvetli ihtimalle deniz etkisi, buna kar yağışı dediğimiz bir etki. Dolayısıyla kutupsal olarak soğuk havanın deniz üzerinden geçerken ısı ve nem kazanmasıyla oluşan görüntüler bunlar. Özellikle soğuk havanın etkisi geçtikten sonra özellikle bunu kuvvetli kar yağışları sonrasında da görebiliyoruz. Kutupsal soğuk havanın denizdeki ısı ve nemin birleşmesiyle beraber bu görüntüleri ortaya çıkardı. Ama şimdiye kadar gördüğüm en güzel görüntülerden bir tanesi diyebilirim” dedi. (İHA)

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Kastamonu
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