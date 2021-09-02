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  4. Bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz! Polis yelekli soygunda yeni gelişme

Bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz! Polis yelekli soygunda yeni gelişme

02.09.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te mayıs ayında polis yeleği giyen 5 kişi sahte arama emriyle girdikleri altın toptancısında soygun girişiminde bulundu. Soygunun yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 19 Mayıs Çarşamba Fatih, Kemalpaşa Mahallesi, 18 Sekbanlar Sokak üzerinde bulunan bir iş hanındaki altın toptancısında meydana gelmişti. Buraya gelen 3'ü polis 5 kişi giydikleri polis yelekleriyle içeri girdi. Ellerinde arama kararı olduğunu söyleyen şüpheliler, kuyumcuyu soymaya çalıştı. Gelenlerin polis olmadığından şüphelenen çalışanlarla gelen şüpheliler arasında tartışma yaşandı. Şüphelilerden biri silahını çekerek iş yeri çalışanı İbrahim İsmailoğlu'nu bacağından yaraladı. Şüphelilerden biri çalışanlar tarafından yakalanırken, diğer şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

TUTUKLANMIŞLARDI

Çalışmalarını genişleten polis ekipleri, o gün olay yerinde olan toplam 5 şüpheli tespit etti. Olaya karıştıkları belirlenen İstanbul'da görevli 1 polis ile Amasya ve Zonguldak'ta görevli 2 polis de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden polisler Abdullah D., C.A., H.Ş. , öğrenci Alper Ş. ve esnaf Şehmuz K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAYIN YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Olaya ait iş yerinin yen güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, polis yeleği giyen kişilerin silahla iş yerine girdiği ve çalışanlara silah doğrulttuğu görülüyor. Şüphelilerin, çalışanlarıyla tartıştıkları ve iş yerinden ellerinde çantayla kaçtığı kameraya yansıyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Fatih
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