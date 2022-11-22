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Bu görüntünün altında korkunç bir gerçek var! Sizde de varsa doktora koşun

22.11.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlanma belirtisi olarak görülen kırışıklar, aslında kötü bir hastalığın ilk işaretleri olabilir. Genetik duruma göre daha erken yaşlarda da oluşabilen alındaki kırışıklıklar, tehlikeli bir hastalığın habercisi olabilir. Özellikle alın bölgesinde ve kaş etrafında oluşan derin kırışıkları fark ettiğiniz zaman anında doktora gitmeniz hayatınız açısından önemli bir hamle olabilir.

Bu görüntünün altında korkunç bir gerçek var! Sizde de varsa doktora koşun

Ciltte oluşan kırışıklar genellikle yaş almayla ilişkilendirilir. Genetik duruma ve cilt tipine göre kırışıklar daha erken veya daha geç yaşlarda da oluşabilir. Ancak derin kırışıklarla ilgili gözden kaça hayati bir detay var. Özellikle alın ve kaş bölgesinde ortaya çıkan derin kırışıklarla ilgili çok hızlı önlem almalısınız.

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ALIN KIRIŞIKLARI ÇOK RİSKLİ

Zaman içinde oluşan alın bölgesindeki çizgiler bir süre sonra derinleşir ve kalıcı hale gelir. Uzmanlar yaptıkları araştırma sonucu derin alın kırışıklıkları olan insanların kardiyovasküler hastalıktan hayatını kaybetme riskinin daha yüksek olabileceğini belirttiler.

KÖTÜ HASTALIK BİLE OLABİLİR!

Çalışma sonucunda alındaki kırışıklıkların kişinin kardiyovasküler hastalıktan hayatını kaybetme riskinin 10 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. 20 yıllık çalışmanın sonuçları bunları gösteriyor. Aynı zamanda kaşın kaşın üst kısmında yer alan kırışıklıklar, kalp hastalıkları veya felç gibi olası problemler için kırmızı bayrak niteliğinde.

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HAYATİ RİSK 10 KAT DAHA FAZLA

20 yıldır sağlıklı olan 32, 42, 52 ve 62 yaşlarında 3 bin 200 yetişkin analiz edildi. Bu insanların alnındaki kırışıklıkların sayısına ve derinliğine bağlı olarak puan verildi. Sıfır, cildin tamamen pürüzsüz olduğu, üç ise ciltte çok sayıda derin kırışıklık olduğu anlamına geliyordu. Yüksek puan alan insanların kardiyovasküler hastalıktan hayati riskinin biraz daha yüksek olduğunu tespit ettiler. Öyle ki, iki ve üç puan alanların, sıfır puan alanlara göre hayati risklerinin 10 kat daha fazla olduğunu tespit ettiler.

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ALIN KIRIŞIKLI NEDEN VE NASIL OLUŞUR?

Alın kırışmasının en yaygın sebebi mimik kullanımı ve gözlerimizin güneşe karşı hassas olması. Güneş gözlüğü kullanmamak, gözlerini kırıştırarak güneşli havada dolaşmak, yoğun mimik kullanımı ve kaş kullanımı alında yatay çizgilerin çıkmasına sebep olur. (İnternethaber)


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