Canan Karatay önce uyardı sonra hayat kurtaran yöntemi açıkladı

Uyuz vakaları arttıkça tedirginlik de artıyor. Bir haftalık kısa okul tatili sonrası çocuklar ders başı yapmaya hazırlanıyor. Hızlı bir şekilde yayılan uyuz salgını çocuklarda sıklıkla görülüyor. Okullar, ortak çalışma alanları, alışveriş merkezleri gibi kalabalık yerlerde hızlı bir şekilde yayılan uyuz salgınına karşı Canan Karatay’dan hayat kurtaran tarif geldi.

UYUZ HASTALIĞINDAN KORUNMANIN YÖNTEMİ

Canan Karatay, uyuz hastalığından korunmanın yöntemini verdi. Prof. Dr. Canan Karatay aynı zamanda ciddi uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Canan Karatay, ev hanımlarını üstüne basa basa uyardı. Bu yöntemle tüm salgın hastalıklardan korunun. Bir bardak suya karbonat atın ve mucizeye tanık olun. Bir daha ne siz ne de çocuğunuz hasta olmayacak.

CANAN KARATAY’IN GİZLİ TARİFİ

Uyuz salgınıyla ilgili önemli uyarılarda bulunan Canan Karatay, bakterilerden koruyan gizli tarifini paylaştı. Mikroplar, bakteriler, parazitler alkali ortamlarda yaşayamazlar.

Vücudumuzu alkali suyla yıkamamız gerekiyor. Bir bardak suya bir tatlı kaşık sodyum bikarbonat katacağız. Bu suyla kaşınan yerlerimizi bol bol yıkayacağız. İkinci olarak da ev sirkesiyle kaşınan yerlere süreceğiz. Sirke parazitleri anında öldüren doğal bir ilaçtır.



