Bu haber çok konuşulur: 'Apple, engelledi'

Reuters'ın haberine göre, BlueMail'in geliştiricisinin kurucu ortağı perşembe günü yaptığı açıklamada, Apple'ın OpenAI'nin GPT-3 dil modelinin özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanan e-posta uygulamasına yönelik bir güncellemeyi engellediğini iddia etti.

"APPLE, BLUEMAİL GÜNCELLEMESİNİ ENGELLEDİ"

Habere göre, Blix şirketinden Ben Volach, "Apple, BlueMail güncellemesini engelledi ve BlueMail'e adil davranmamaya ve bize karşı ayrımcılık yapmaya devam ediyor." dedi ve "GPT destekli diğer uygulamalar kısıtlanmamış gibi görünüyor" diye de ekledi.

Reuters'ın tarafınca görüntülendiğini iddia ettiği bir belgeye göre, geçen hafta uygulama güncellemesini reddeden Apple, BlueMail'in tüm kitleler için uygun olmayan içerikler üretebileceğinden, şirketten uygulamanın 17 yaşından büyükler için yaş derecelendirmesini gözden geçirmesini veya içerik filtrelemesi uygulamasını istedi.

"Biz adalet istiyoruz. Eğer bizim 17 yaş üstü olmamız gerekiyorsa, diğerlerinin de olması gerekir," diye tweet atan Volach, Apple'ın uygulama mağazasında listelenen ChatGPT benzeri özelliklerin reklamını yapan diğer birçok uygulamanın yaş sınırlaması olmadığını da sözlerine ekledi.

Şikayeti inceleyen Apple, geliştiricilerin Uygulama İnceleme Kurulu işlemi aracılığıyla ret kararına itiraz etme seçeneğine sahip olduğunu söyledi.



