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Bu haber çok konuşulur: 'Apple, engelledi'

03.03.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, ChatGPT teknolojisine sahip uygulamanın güncellemesini engellediği haberi, teknoloji dünyasının gündeminde. OpenAI'in yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT, çıktığı günden bu yana dikkati üzerine çekerken, yeni bir iddiaya göre, iPhone'ların üreticisi olan Apple, OpenAI'nin GPT-3 dil modelinin özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanan e-posta uygulaması BlueMail'e yönelik bir güncellemeyi engelledi.

Bu haber çok konuşulur: 'Apple, engelledi'

Reuters'ın haberine göre, BlueMail'in geliştiricisinin kurucu ortağı perşembe günü yaptığı açıklamada, Apple'ın OpenAI'nin GPT-3 dil modelinin özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanan e-posta uygulamasına yönelik bir güncellemeyi engellediğini iddia etti.

"APPLE, BLUEMAİL GÜNCELLEMESİNİ ENGELLEDİ"

Habere göre, Blix şirketinden Ben Volach, "Apple, BlueMail güncellemesini engelledi ve BlueMail'e adil davranmamaya ve bize karşı ayrımcılık yapmaya devam ediyor." dedi ve "GPT destekli diğer uygulamalar kısıtlanmamış gibi görünüyor" diye de ekledi.

chatgpt

Reuters'ın tarafınca görüntülendiğini iddia ettiği bir belgeye göre, geçen hafta uygulama güncellemesini reddeden Apple, BlueMail'in tüm kitleler için uygun olmayan içerikler üretebileceğinden, şirketten uygulamanın 17 yaşından büyükler için yaş derecelendirmesini gözden geçirmesini veya içerik filtrelemesi uygulamasını istedi.

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"Biz adalet istiyoruz. Eğer bizim 17 yaş üstü olmamız gerekiyorsa, diğerlerinin de olması gerekir," diye tweet atan Volach, Apple'ın uygulama mağazasında listelenen ChatGPT benzeri özelliklerin reklamını yapan diğer birçok uygulamanın yaş sınırlaması olmadığını da sözlerine ekledi.

Şikayeti inceleyen Apple, geliştiricilerin Uygulama İnceleme Kurulu işlemi aracılığıyla ret kararına itiraz etme seçeneğine sahip olduğunu söyledi.


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