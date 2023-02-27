Dünya onu konuşmuştu! ChatGPT hakkında dikkat çeken haber

Teknoloji dünyasının dikkatini çeken o iddiaya göre Çin'de ChatGPT şoku yaşanıyor. ABD merkezli OpenAI tarafından geliştirilen popüler sohbet robotu ChatGPT, kısa sürede dünyanın en çok konuşulan yapay zeka sohbet robotlarından birisi haline gelmişti. Ancak ChatGPT, Çin'de resmi olarak kullanılamıyor. Ülkede pek çok kişi hizmete VPN'ler aracılığıyla erişiyor ve bazı üçüncü taraf geliştiriciler de bu hizmete erişim sağlayan programlar üretiyordu. Ancak bu konuda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ÇİN'DE "CHATGPT'YE ERİŞİM KISITLANDI" İDDİASI

ChatGPT'ye erişim sağlayan programlar, WeChat hesaplarından kayboldu. Çok sayıda haberde, WeChat'in ana şirketi Tencent ve Ant Group da dahil olmak üzere büyük teknoloji firmalarına programlara erişimi kesme talimatı verildiğini iddia etti.

South China Morning Post'un haberinde yer verdiği iddiaya göre ise, Çin platformlarında ChatGPT için yapılan aramalar artık sonuç vermezken, geçici çözüm programları devre dışı bırakıldı veya "ilgili yasa ve yönetmelikleri ihlal ettikleri" için askıya alındıklarını belirten bir bildirimle değiştirildi.

Çin'de ChatGPT'ye yönelik yaygın bir ilgi vardı.

