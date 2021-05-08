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  4. Bu kadar dürüstlük olmaz! Pınar Altuğ'dan photoshop itirafı geldi

Bu kadar dürüstlük olmaz! Pınar Altuğ'dan photoshop itirafı geldi

08.05.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, Instagram'daki takipçileriyle sık sık tartışıyor. Ama son yorumunda çatışma değil itiraf vardı!

Bu kadar dürüstlük olmaz! Pınar Altuğ'dan photoshop itirafı geldi

Ünlü sunucu ve oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyayı uzun yıllardır aktif bir şekilde kullanıyor. Pek çok markayla iş birliği anlaşmasına imza atan Pınar Altuğ, mesleklerine bir de influencer olmayı ekledi diyebiliriz.

Pınar Altuğ

Ne var ki, Pınar Altuğ'un sosyal medyadaki başarıları yerine takipçileriyle girdiği polemikleri tartışıyoruz. Özel hayatı nedeniyle her zaman tartışmalı bir magazin figürü olan Pınar Altuğ, bu çatışmaları Instagram'da da yaşamak zorunda kaldı. Günaşırı takipçileriyle tartıştığı haberlerini görüyoruz.

Sofra paylaşımı olay oldu

Pınar Altuğ

Pınar Altuğ, dün mutlu mesut bir şekilde hazırladığı sofrayı paylaştı. Ama takipçilerinden biri "O yemeği bulamayanlar size dua eder sanmayın." deyince olanlar oldu. Ünlü isim öfkeyle, "O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur." dedi. Tartışmanın yankıları hala sürüyor.

Photoshop itirafı geldi

Pınar Altuğ (1)

Tam sular duruldu derken, bu kez itiraf niteliğinde bir yorum geldi. Malum, Pınar Altuğ son fotoğraflarıyla ünlü şarkıcı Hadise'ye çok benzetildi ve bu konuda binlerce yorum aldı. Bir takipçisi ise bu işin sırrını sordu: "Kilo verdiğiniz aşikar. Lakin yüzünüze küçük dokunuşlar olarak neler yaptırdınız?"

Pınar Altuğ

Bu yoruma sinirlenmek yerine tüm küçük sırlarını ifşa eden Pınar Altuğ, "İyi makyaj ve photoshop candır." dedi. Söylediğine göre hiç estetiği yokmuş, sırları bundan ibaretmiş.

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Pınar Altuğ
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Eğitim , Ahlak, İnanca Saygı gibi şeylerin zerresi olmayan sadece güzellik kimliğiyle (oyunculuğu da berbat çünkü) bir yol almış ve para kazanmış değerleri sadece kendine ait olan bir YOBAZ bu kadın.

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