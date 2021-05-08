Bu kadar dürüstlük olmaz! Pınar Altuğ'dan photoshop itirafı geldi

Ünlü sunucu ve oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyayı uzun yıllardır aktif bir şekilde kullanıyor. Pek çok markayla iş birliği anlaşmasına imza atan Pınar Altuğ, mesleklerine bir de influencer olmayı ekledi diyebiliriz.

Ne var ki, Pınar Altuğ'un sosyal medyadaki başarıları yerine takipçileriyle girdiği polemikleri tartışıyoruz. Özel hayatı nedeniyle her zaman tartışmalı bir magazin figürü olan Pınar Altuğ, bu çatışmaları Instagram'da da yaşamak zorunda kaldı. Günaşırı takipçileriyle tartıştığı haberlerini görüyoruz.

Sofra paylaşımı olay oldu

Pınar Altuğ, dün mutlu mesut bir şekilde hazırladığı sofrayı paylaştı. Ama takipçilerinden biri "O yemeği bulamayanlar size dua eder sanmayın." deyince olanlar oldu. Ünlü isim öfkeyle, "O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur." dedi. Tartışmanın yankıları hala sürüyor.

Photoshop itirafı geldi

Tam sular duruldu derken, bu kez itiraf niteliğinde bir yorum geldi. Malum, Pınar Altuğ son fotoğraflarıyla ünlü şarkıcı Hadise'ye çok benzetildi ve bu konuda binlerce yorum aldı. Bir takipçisi ise bu işin sırrını sordu: "Kilo verdiğiniz aşikar. Lakin yüzünüze küçük dokunuşlar olarak neler yaptırdınız?"