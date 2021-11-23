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  4. Bu kadarına da pes! 16 yaşındaki çocuğu 3 bin 700 TL dolandırdılar

Bu kadarına da pes! 16 yaşındaki çocuğu 3 bin 700 TL dolandırdılar

23.11.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde facebook üzerinden tanıştığı bir kişiye 37 adet muhabbet kuşunu 3 bin 700 TL karşılığında gönderen 16 yaşındaki çocuk, parasını alamayınca jandarmaya giderek dolandırıldığını bildirip şikayetçi oldu.

Bu kadarına da pes! 16 yaşındaki çocuğu 3 bin 700 TL dolandırdılar

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesinde ikamet eden E.G. (16) bugün sabah saatlerinde jandarma komutanlığına giderek dolandırıldığını söyledi.

FACEBOOK ÜZERİNDEN ANLAŞMIŞ

Facebook üzerinden 37 adet muhabbet kuşunu 3 bin 700 TL karşılığında satmak için facebook kullanıcı adı Sedat T. olan bir kişi ile anlaştığını ve ardından kuşları gönderdiğini söyleyen E.G. şahsın ise parayı göndermeyerek kendisini engellediğini belirterek şikayetçi oldu.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

E.G.’nin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler şüpheli veya şüphelilerin kesin tespiti amacıyla araştırmalara başladı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Manisa
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