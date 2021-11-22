HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 202 bin lirasını kaptırdığı dolandırıcı bir kez daha aradı: Euron var mı?

202 bin lirasını kaptırdığı dolandırıcı bir kez daha aradı: Euron var mı?

22.11.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşen 79 yaşındaki adam önce 202 bin lirasını dolandırıcının hesabına yatırdı. Daha sonra bir kez daha arayan dolandırıcı "Euron var mı?" diye sordu. "Var" cevabını alan dolandırıcı "Onu da güvence altına almanız lazım" diyerek bir hesap numarası daha gönderdi. Tuzağa düştüğünü anlayan talihsiz vatandaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

202 bin lirasını kaptırdığı dolandırıcı bir kez daha aradı: Euron var mı?

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs ilçesinde yaşayan emekli Enver Temiz’i (79) telefonla arayan bir kişi, kendisini polis memuru olarak tanıtarak, "FETÖ’nün ağına düştünüz. Bankadaki paranızı kurtaracağız. Onun için emanete almalıyız. Parayı da hayvan karşılığında yatır" diyerek yaşlı adamı ikna etti.

TÜM PARASINI KAPTIRDI

Telefon dolandırıcısına inanan yaşlı adam, banka hesabında bulunan 202 bin lirayı dolandırıcının hesabına yatırdı. Bir süre sonra aynı şahıs yaşlı adamı tekrar arayarak, "Euron var mı?" diye sordu. "Var" cevabını alan dolandırıcı, "Onu da güvence altına almanız lazım" diyerek verdiği banka hesabına parayı yatırmasını istedi. Belirtilen banka 19 Mayıs ilçesinde olmadığı için aracıyla Samsun’a giderek 19 bin 600 euroyu verilen hesaba yatıran yaşlı adamı bir süre sonra tekrar arayan dolandırıcı, "İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınında beni bekle" dedi. Bunun üzerine aracıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne 200 metre mesafede aracını park edip beklemeye başlayan Temiz, gelen giden olmayınca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu anlatınca dolandırıldığını anladı. Polis ekipleri yaşlı adamın ifadesini alarak, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

Dolandırıcı emlakçı şoku! 20 bin liralık kapora parasına el koyup hakaretler ettiDolandırıcı emlakçı şoku! 20 bin liralık kapora parasına el koyup hakaretler etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Masaj salonuna fuhuş baskınıMasaj salonuna fuhuş baskını
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

Ülkemizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız

Ülkemizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız

Okulda coşkuyla karşılanmıştı! Muharrem öğretmenden acı haber

Okulda coşkuyla karşılanmıştı! Muharrem öğretmenden acı haber

Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle...

Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle...

Merkez Bankasından faiz artırımı bekliyor

Merkez Bankasından faiz artırımı bekliyor

Dehşete düşüren olay! Polis merkezinden çıkıp intihar etti

Dehşete düşüren olay! Polis merkezinden çıkıp intihar etti

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.