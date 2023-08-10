Bu kadarını kimse beklemiyordu! Başına gelmeyen kalmadı... Gökyüzünden düşen yılan yırtıcı kuş aynı anda saldırdı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinin Louisiana sınırına yakın Silsbee kasabasında yaşayan 64 yaşındaki Peggy Jones isimli bir kadın evinin bahçesindeki çimleri biçerken yoldan geçen bir yabani kuşun üzerine yılan düşürmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yılan koluna dolandı ve ona saldırmaya başladı. O sırada avını kaybeden yabani kuş onu geri alabilmek için kadına saldırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yılanın büyük bir kuvvetle kolunda sabit kaldığını ifade eden Jones, “Onu kolumdan atmak için defalarca kez salladım. Yılan yüzüme çarpıyordu ve birkaç kez gözlüğümde kafasını hissettim. Sallamama rağmen tutunmaya devam ediyordu. Sonra kuş yılanı gördüğü anda o kadar hızlı ortaya çıktı ki... Koluma dolanmış olan yılanı kaptı ve sanki onu götürecekmiş gibi çekti. Yılan kolumdan ayrılmıyordu ve kolumda onlarla beraber havaya kalktı” dedi.

Saldırılar sonra erdiğinde Jones kocası tarafından hastaneye götürüldü. "Gaga yaraları, kesikler, sıyrıklar ve ciddi morluklar vardı" diyen Jones, yılanın yüzüne yaptığı saldırıların gözlüğüne zarar verdiğini sözlerine ekledi.



