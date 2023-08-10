Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Bu kadarını kimse beklemiyordu! Başına gelmeyen kalmadı... Gökyüzünden düşen yılan yırtıcı kuş aynı anda saldırdı

    Bu kadarını kimse beklemiyordu! Başına gelmeyen kalmadı... Gökyüzünden düşen yılan yırtıcı kuş aynı anda saldırdı

    10.08.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan 64 yaşındaki Peggy Jones isimli bir kadın bahçesini temizlerken ilginç bir olay yaşadı. 64 yaşındaki kadının üzerine yabani bir kuş ağzındaki yılan düştü. Yılan kendisini korumak için kadına saldırırken avını geri almak isteyen kuşta aynı anda kadına hamle yaptı. Yılan ve kuşun saldırısına uğrayan kadın yüzünde, kolunda ve bacaklarında yaralarla hastaneye kaldırıldı.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinin Louisiana sınırına yakın Silsbee kasabasında yaşayan 64 yaşındaki Peggy Jones isimli bir kadın evinin bahçesindeki çimleri biçerken yoldan geçen bir yabani kuşun üzerine yılan düşürmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yılan koluna dolandı ve ona saldırmaya başladı. O sırada avını kaybeden yabani kuş onu geri alabilmek için kadına saldırdı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    kapak1

    Yılanın büyük bir kuvvetle kolunda sabit kaldığını ifade eden Jones, “Onu kolumdan atmak için defalarca kez salladım. Yılan yüzüme çarpıyordu ve birkaç kez gözlüğümde kafasını hissettim. Sallamama rağmen tutunmaya devam ediyordu. Sonra kuş yılanı gördüğü anda o kadar hızlı ortaya çıktı ki... Koluma dolanmış olan yılanı kaptı ve sanki onu götürecekmiş gibi çekti. Yılan kolumdan ayrılmıyordu ve kolumda onlarla beraber havaya kalktı” dedi.

    kapak2

    Saldırılar sonra erdiğinde Jones kocası tarafından hastaneye götürüldü. "Gaga yaraları, kesikler, sıyrıklar ve ciddi morluklar vardı" diyen Jones, yılanın yüzüne yaptığı saldırıların gözlüğüne zarar verdiğini sözlerine ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

    Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

     Denizin tadını çıkartıyolardı! Birbirlerini ezerek kaçmaya çalıştılar

    Denizin tadını çıkartıyolardı! Birbirlerini ezerek kaçmaya çalıştılar

     Korku dolu anlar! Evine gizlice ayı girdi... Saldırıp kafasını ısırdı

    Korku dolu anlar! Evine gizlice ayı girdi... Saldırıp kafasını ısırdı

     3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

    3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    TV yayın akışı: 10 Ağustos 2023 PerşembeTV yayın akışı: 10 Ağustos 2023 Perşembe
    Sevgilisi kavgaya girince sinir krizi geçirdi! Sonrası büyük sürprizSevgilisi kavgaya girince sinir krizi geçirdi! Sonrası büyük sürpriz
    Evin rutubeti ölümüne neden oldu! Taşınması için yalvarmıştıEvin rutubeti ölümüne neden oldu! Taşınması için yalvarmıştı
    Anahtar Kelimeler:
    Amerika yılan kuş

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Nişanlısını sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdü

    Nişanlısını sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdü

    Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

    Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

    Uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi! İşte son görüntüleri...

    Uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi! İşte son görüntüleri...

    Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

    Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

    Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

    Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

    Günün Videosu

    Mercedes alamayınca kendi arabasını yaptı! “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim”
    Mercedes alamayınca kendi arabasını yaptı! “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim”
    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.