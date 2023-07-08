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Denizin tadını çıkartıyorlardı! Kıyıya kadar gelen köpek balığı korku dolu anlar yaşattı... Birbirlerini ezerek kaçmaya çalıştılar

08.07.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’nın Malaga şehrinin Torremolinos bölgesinde denizin tadını çıkartan turistler ve yerel halk korku dolu anlar yaşadı. Köpek balığının dalgalarla birlikte kıyıya kadar ulaştığını görenler sahile çıkmak için adeta birbirlerini ezdiler.

İspanya’nın Malaga şehrinin Torremolinos bölgesinde denizin tadını çıkartan yerel halk ve turistler köpek balığını görünce sudan çıkmak için büyük bir yarışın içine girdi. Aynı ay içinde bölgedeki beşinci köpek balığı vakasının olduğunu belirten yetkililer denize girmek isteyenleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

PANİKLE KIYIYA ULAŞMAYA ÇALIŞTILAR

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Kalabalığın arasından köpek balığının geçtiğinin fark edilmesi üzerine denizin içinde bulunanlar büyük bir korkuyla bağırmaya başladı. Kıyıya doğru yüzenlerin kaydedildiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

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Ailesiyle tatilde olan İngiliz turist Emily McEwan olay anına dair yaptığı çekimlerin sonrasında The Sun’a, “Biz denizdeyken sahilde bir kalabalık toplanmaya başladı. Sonrasında sağımda bir kuyruk yüzgeci gördüm. O sırada can kurtaran geldi ve insanların paniklemesine engel olmaya çalıştı. Gerçekten sığ bir sudaydık ve bu kadar yaklaşmış olması herkesi korkuttu” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya köpek balığı

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