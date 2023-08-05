Korku dolu anlar! Evine gizlice ayı girdi... Bir anda üzerine saldırıp kafasını ısırdı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletinde John Swartz isimli bir adam özel mülklerinin garajında bir şişme yüzme havuzunu doldururken ayı saldırısına uğradı. Eve ait güvenlik kamerasına yansıyan korku dolu anlarda ayı bir anda Swartz’ın üzerine atladı. O anları Fox 56’ya anlatan Swartz, “Ayının varlığındna haberdar değildim. Bir anda bana saldırdı. Yaralarımın olduğunu biliyordum ve istemsiz kaçmak için eve doğru koştum” dedi.

UFAK YARALARLA KURTULDU

Kafası ayı tarafından ısırılan ve başına pençe darbeleri alan Swartz’ı gören eşi Lori, “Yaralarını gördüğümde çok korktum. Sarmak için hemen bez aramaya başladım. Hemen hastaneye gittik. Olanları asla unutmayacağız ama hafif atlattığı için şanslıyız. Birkaç yarası var ama iyileşecekler” dedi.

Hastanede tedavi altına alınan Swartz için tetanoz aşısı yapıldı ve ısırık izi için tedavi sürecine başlandı. Yetkililer hala bölgede ayıyı yakalamak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.