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    4. Korku dolu anlar! Evine gizlice ayı girdi... Bir anda üzerine saldırıp kafasını ısırdı

    Korku dolu anlar! Evine gizlice ayı girdi... Bir anda üzerine saldırıp kafasını ısırdı

    05.08.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletinde John Swartz isimli bir adam Danville bölgesindeki evlerinin garajında torunları için şişme bir havuzu dolduruyordu. O anlarda Swartz’ın karşısına bir anda gizlice evlerine giren ayı çıktı. Ayı saldırısından mucizevi bir şekilde kurtulmayı başaran Swartz aldığı darbelerin sonrasında hastaneye kaldırıldı.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletinde John Swartz isimli bir adam özel mülklerinin garajında bir şişme yüzme havuzunu doldururken ayı saldırısına uğradı. Eve ait güvenlik kamerasına yansıyan korku dolu anlarda ayı bir anda Swartz’ın üzerine atladı. O anları Fox 56’ya anlatan Swartz, “Ayının varlığındna haberdar değildim. Bir anda bana saldırdı. Yaralarımın olduğunu biliyordum ve istemsiz kaçmak için eve doğru koştum” dedi.

    UFAK YARALARLA KURTULDU

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    Kafası ayı tarafından ısırılan ve başına pençe darbeleri alan Swartz’ı gören eşi Lori, “Yaralarını gördüğümde çok korktum. Sarmak için hemen bez aramaya başladım. Hemen hastaneye gittik. Olanları asla unutmayacağız ama hafif atlattığı için şanslıyız. Birkaç yarası var ama iyileşecekler” dedi.

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    Hastanede tedavi altına alınan Swartz için tetanoz aşısı yapıldı ve ısırık izi için tedavi sürecine başlandı. Yetkililer hala bölgede ayıyı yakalamak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika ayı

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