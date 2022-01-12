Bu kez tehlike köylerde! O tarihe günler kala yasak ırklı köpekler bir bir terk ediliyor

Yasak ırklı köpeklerle ilgili korkutan haberler gelmeye devam ederken köpeklerin köy yakınlarına bırakıldığına dair bilgiler de gelmeye başladı. Türkiye’de yasaklı türler olarak belirlenen köpek ırklarının kısırlaştırılarak 14 Ocak’a kadar kayıt altına alınmasına günler kala istenmeyen manzaralar yaşanıyor.

KÖY YAKINLARINA BIRAKIYORLAR

Köpeklerini kayıt altına aldırmak istemeyenlerden bazıları ceza ödememek için köpeklerini ormanlık alanlara ya da köy yakınlarına bırakıyor. Tokat’ta da köylere bırakılan yasak ırk köpekler jandarma ekiplerini harekete geçirdi. İl jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, ihbar üzerine 2 adet pitbull, 1 adet Japon tosa cinsi yasaklı ırk köpek ile 7 adet okul bahçesinde sahipsiz saldırgan köpeği yakaladı. Köpekler jandarma ekipleri tarafından belediye hayvan barınağına teslim edildi.

KORKU YAŞIYORLAR

Vatandaşlar, yasaklı ırk köpeklerin köylerine bırakılmasından dolayı çocukları için yaşadıkları korku ve tehlikeyi dile getirerek, bu duruma tepki gösterdi. (İHA)





