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  4. Bu kez tehlike köylerde! O tarihe günler kala yasak ırklı köpekler bir bir terk ediliyor

Bu kez tehlike köylerde! O tarihe günler kala yasak ırklı köpekler bir bir terk ediliyor

12.01.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde yasak ırklı köpeklerle ilgili tedirgin edici manzaralar ortaya çıkıyor. Yasak türler olarak belirlenmiş olan köpek ırklarının kısırlaştırılıp 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınmasına kısa bir süre kala bazı köpeklerin sahipleri, köpeklerini köy yakınlarına bırakıyor. Özellikle Tokat’ta yasaklı ırk köpeklerin köy çevrelerine getirilip bırakılması vatandaşları tedirgin ediyor. Vatandaşlar, bu durumdan dolayı çocukları için korku yaşadıklarını belirtiyor.

Bu kez tehlike köylerde! O tarihe günler kala yasak ırklı köpekler bir bir terk ediliyor

Yasak ırklı köpeklerle ilgili korkutan haberler gelmeye devam ederken köpeklerin köy yakınlarına bırakıldığına dair bilgiler de gelmeye başladı. Türkiye’de yasaklı türler olarak belirlenen köpek ırklarının kısırlaştırılarak 14 Ocak’a kadar kayıt altına alınmasına günler kala istenmeyen manzaralar yaşanıyor.

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KÖY YAKINLARINA BIRAKIYORLAR

Köpeklerini kayıt altına aldırmak istemeyenlerden bazıları ceza ödememek için köpeklerini ormanlık alanlara ya da köy yakınlarına bırakıyor. Tokat’ta da köylere bırakılan yasak ırk köpekler jandarma ekiplerini harekete geçirdi. İl jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, ihbar üzerine 2 adet pitbull, 1 adet Japon tosa cinsi yasaklı ırk köpek ile 7 adet okul bahçesinde sahipsiz saldırgan köpeği yakaladı. Köpekler jandarma ekipleri tarafından belediye hayvan barınağına teslim edildi.

KORKU YAŞIYORLAR

Vatandaşlar, yasaklı ırk köpeklerin köylerine bırakılmasından dolayı çocukları için yaşadıkları korku ve tehlikeyi dile getirerek, bu duruma tepki gösterdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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