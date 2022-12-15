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  4. Bu nasıl hikaye? Düğünleri için bir servet harcadılar ama evli değiller!

Bu nasıl hikaye? Düğünleri için bir servet harcadılar ama evli değiller!

15.12.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta bir çift, düğünlerine 30.000 dolar harcamalarına ve sevdikleriyle birlikte eğlenmelerine, hatta bir evlilik cüzdanına bile sahip olmalarına rağmen nasıl evli olmadıklarını açıklayarak kafa karıştırdı. Düğünlerinin mahkeme sistemi aracılığıyla hiçbir zaman resmiyet kazanmaması sebebiyle bu durumu yaşadıklarını anlatan çift gönderileriyle viral oldu.

Bu nasıl hikaye? Düğünleri için bir servet harcadılar ama evli değiller!

ABD'de evlendiğinizde, hangi eyalette yaşarsanız yaşayın yerel mahkeme sistemi aracılığıyla resmiyet kazanması gerekir. Ancak bunun gerçekleşmesi için, nikah memurunun evlilik cüzdanınızın bir bölümünü doldurup mahkemeye teslim etmesi gerekir. TikTok'ta Maddyboucherxxx kullanıcı adıyla bilinen Madalyn Boucher, 30.000 dolarlık düğünlerinin gerçekleşmesinden iki ay sonra resmiyet kazanmadığını fark etti ve bunu anlattığı gönderisiyle gündem oldu.

HALA ORADAYDI

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Maddy, 9 Aralık'ta kanalına yüklediği videoda yaşadığı şoku paylaştı. Kocasını sağlık sigortasına eklemeye çalışırken evlilik cüzdanına ihtiyaç duyduğunu, ancak eşi onu bulduğunda memurun evliliği meşrulaştırmak için veraset mahkemesine gönderilmesi gereken kısmın hala orada olduğunu fark ettiklerini açıkladı.

MEMUR BÜYÜKBABASIYDI

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Bu evrağı göndermeleri için gereken süre, dokuz gün önce dolmuştu. Dolayısıyla çift resmi olarak evli değildi. Maddy ''Evli değiliz. Düğün törenine 30.000 dolar harcadık ve şimdi adliyeye gidip evlenmemiz gerekiyor. Nikah memuruz lanet olası büyükbabamdı!'' diye haykırdı. Yani bunu yapması gereken kişi nikah memuru olduğundan ve büyükbabası da bu görevi yerine getirmediğinden evlilikleri geçersizdi.

ADLİYE ŞAŞIRTTI

Ama neyse ki adliye kağıdın geç iade edilmesine dair bir istisna yapmaya gönüllü oldu ve Maddy ile kocasının evliliğinin resmi olmasına izin verdiğini açıkladı.

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