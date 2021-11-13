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Bu otomobilin eşi benzeri yok! Açık artırmada satıldı, fiyatını sır gibi saklanıyor

13.11.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta, yıllardır garajda bekletilen sıfırdan farksız 95 model araç açık artırmayla satıldı. Otomobilin alıcısı, böyle bir araç olduğunu düşünmediğini ifade ederek "Haber gelince heyecanlandık" dedi. Öte yandan satılan aracın fiyatı ise sır gibi saklanıyor.

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Açık artırmada satıldı, fiyatını sır gibi saklanıyor

Yıllar önce Almanya’da çalışan Emrullah Güler, 1995 yılında Sivas’ta yaptırdığı apartmanın bir dükkanını garaja çevirerek, o yıl satın aldığı otomobili burada muhafaza etti. Güler, aracı ise sadece Almanya’dan memleketi Sivas’a tatile geldiği yaz günlerinde kullandı. Her yaz yaklaşık bin kilometre yapan Güler, 2013 yılında vefat etti. Güler’e ait 95 model araç ve 4 katlı apartman varislerine miras kaldı. Araç, Sulh Hukuk Mahkemesince açık artırmayla satışa çıkarıldı. Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine aracı Ordu’da yaşayan Erdal Alan satın aldı. Satın alınan araç 8 yıl sonra garajdan çıkarıldı. İlk günkü halini korumayı başaran araç sadece 16 bin 511 kilometrede. Görenleri şaşkına çeviren aracın satış fiyatı ise sır gibi saklandı.

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"BU KİLOMETREDE BÖYLE BİR OTOMOBİLİN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORDUK"

Erdal Alan, bu kilometrede böyle bir otomobilin olduğunu düşünmediklerini dile getirerek, “Yakın bir dostum vasıtasıyla Sivas’ta böyle bir aracın olduğunu öğrendim. ‘Ağabey araba satılacak. Sende bu tarz arabaları seviyorsun. İstersen bir değerlendir’ dediler. Tabi ki bir heyecan oluşturdu. Bu kilometrede böyle bir otomobilin olduğunu düşünmüyorduk. Bunun haberi gelince biraz heyecanlandık. Sonra arabanın videoları geldi. Daha da heyecanlandım” dedi.

"BEKLEDİĞİMİN ÜSTÜNDE BİR OTOMOBİLDİ"

Alan, beklediğinin üstünde bir otomobil olduğunu söyleyerek, “Emrullah amcamız rahmetli olmuş. Rahmetli olduktan sonra uzun bir süre otomobil garajda kaldı. Tozlu bir haldeydi. Otomobilin ihalesine girdik, biz kazandık. İşlemler bittikten sonra aracı gelip canlı görme fırsatım oldu. Çok da heyecanlandım. Beklediğimin üstünde bir otomobildi. İyi korunmuş. Rahmetli Almanya’dan geldiği dönemlerde köye gitmek için vesaire ara ara kullanmış. Bugüne kadar özel şampuanlarla yıkanmış. Bizde o geleneği devam ettirdik. Allah izin verirse buradan Ordu’ya götürüp kendi garajımızda muhafaza edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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"GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRIYOR"

Alan, aracı görenlerin şaşkınlık yaşadığını belirterek, “Bazı arkadaşlar araca talipli oldular. Kimileri fiyatını merak etti. Kimileri de otomobilin kaça satılacağına dair sorular sordu. Satma gibi bir düşüncemiz yok şuan. Ama hani farklı bir teklif olursa veya biz farklı bir otomobile yönelirsek teklifleri değerlendiririz. Görenler çok şaşırıyor” şeklinde konuştu.

(İHA)

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