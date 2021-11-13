HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İnsanlar zehirli sanıp korkuyor, faydaları saymakla bitmiyor: Kilosu 40 liraya kadar çıkıyor

İnsanlar zehirli sanıp korkuyor, faydaları saymakla bitmiyor: Kilosu 40 liraya kadar çıkıyor

13.11.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde pek çok bölgede yetişen, vatandaşların ise zehirli sanıp yemekten korktuğu "melki" mantarının faydaları saymakla bitmiyor. Türkiye genelinde pek çok bölgede yetişen melki mantarı yüksek miktarda amino asit içeriyor. Melki mantarı satan Bursalı pazarcı Hüseyin Karataş, "Bu mantar, kanlıca ve çam mantarı olarak da biliniyor. Fiyatı büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre değişip 40 liraya kadar çıkıyor'' şeklinde konuşuyor.

İnsanlar zehirli sanıp korkuyor, faydaları saymakla bitmiyor: Kilosu 40 liraya kadar çıkıyor

Çam ve meşe ormanlarında kendiliğinden yetişen melki mantarına "kanlıca" ve "çam mantarı" da deniyor. Özellikle eylül ve ekim aylarında toplanan kanlıca mantarı, şemsiyesi turuncu renkli bir mantar. Şemsiyesi 4-14 cm arasında değişiyor. Başta ızgara olmak üzere et sote ve kavurmalara katılıyor. Ayrıca börek, turşu ve ekmek yapımında kullanılıyor. Türkiye genelinde pek çok bölgede yetişen melki mantarı yüksek miktarda amino asit içeriyor.

Screenshot_2

Aminoasitler ise vücudun protein dengesini sağlıyor. Bu sebeple belli aralıklar ile melki mantarı tüketilmesi vücuda oldukça faydalı. Melki mantarı, fosfor, demir, sodyum, potasyum, magnezyumun yanı sıra B ve C vitaminleri de ihtiva ediyor. Önemli bir protein kaynağı olan bu mantar çok lezzetli. Haftada en az bir kez bu mantarı tüketmek bağışıklık sistemini de koruyor.

Bilenler şifası için bu çilek için sıraya giriyor: Ölümden başka her şeye faydalıBilenler şifası için bu çilek için sıraya giriyor: Ölümden başka her şeye faydalı

KİLOSU 40 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Bursa'da Tuz Pazarı’nda melki mantarı satan pazarcı Hüseyin Karataş, "Bu mantar, kanlıca ve çam mantarı olarak da biliniyor. Uludağ ormanlarında bol yetişiyor. Taze ve güzel pişirildiğinde çok lezzetli olur. Biz kilosunu 35 liradan satıyoruz. Fiyatı büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre değişip 40 liraya kadar çıkıyor. Eylül ve ekim aylarında toplanma zamanı geldiğinde bu mantarı dağlara çıkıp topluyorlar. Bu mantar bize Keles ve Orhaneli bölgesinden geliyor’’ dedi.

Screenshot_3

Pazara melki mantarı almaya gelen bir vatandaş ise, "Ben kırk yıldan beri melki mantarı yiyorum. Çok lezzetli oluyor, severek yiyorum. Bütün vatandaşlara da ısrarla tavsiye ediyorum. İnsanlar bu mantarı zehirli sanıp korkuyorlar. Hiç çekinmesinler, bilerek alıp kararında yedikten sonra hiçbir sıkıntı yok. Bu mantar gayet sağlıklı, lezzetli ve doğal’’ dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyorDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyor
PARTNERCamdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendiCamdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendi
3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü eğitmen kazada ağır yaralandı

Ünlü eğitmen kazada ağır yaralandı

14 yaşındaki çocuk, arkadaşını bıçakladı! Sebebi korkunç

14 yaşındaki çocuk, arkadaşını bıçakladı! Sebebi korkunç

Aşk pozu görenleri şoke etti! Plajda sarmaş dolaş

Aşk pozu görenleri şoke etti! Plajda sarmaş dolaş

Sevilen dizi final yapıyor

Sevilen dizi final yapıyor

Dolar 10 lirayı aştı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

Dolar 10 lirayı aştı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Bu saatlere dikkat! Donacağız

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anı ortaya çıktı

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anı ortaya çıktı

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

MEB duyurdu! 8 dönem şartı kaldırıldı

MEB duyurdu! 8 dönem şartı kaldırıldı

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.