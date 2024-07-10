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    4. Bu sefer tam tersi oldu! Kendisini ısıran yılandan intikam almak için 3 kez ısırdı... Yılan öldü adam ise hayatta kaldı

    Bu sefer tam tersi oldu! Kendisini ısıran yılandan intikam almak için 3 kez ısırdı... Yılan öldü adam ise hayatta kaldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.07.2024 13:25
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    Genç bir adam yılan tarafından ısırıldı ve yılandan intikamını almak isteyen adam hayvanı 3 kez ısırdı. Bir köy inancı olarak bu yöntem zehri etkisiz hale getirirken yılan öldü, adam ise hayatta kalmayı başardı.

    Bu sefer tam tersi oldu! Kendisini ısıran yılandan intikam almak için 3 kez ısırdı... Yılan öldü adam ise hayatta kaldı

    MYNET|DIŞ HABERLER 35 yaşındaki Santosh Lohar isimli bir adam bir demiryolu projesinde işçi olarak görev yaptığı sırada aniden bir yılan tarafından ısırıldı. Uykuda yılan tarafından ısırılan adam büyük bir paniğe kapıldı. Yılanı yakalayan adam onu üç kez ısırdı.

    Santosh köyde yaygın inanca göre, yılanı ısırması durumunda zehri etkisiz hale getirdiğini söyledi. Haberlerde tren yetkililerinin Santosh'u tedavi için yakındaki bir hastaneye götürdüğü belirtildi. Santosh'u tedavi eden doktorlar onun iyileştiğini ve zarar görmediğini söyledi.

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    yılan
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