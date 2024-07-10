Bu sefer tam tersi oldu! Kendisini ısıran yılandan intikam almak için 3 kez ısırdı... Yılan öldü adam ise hayatta kaldı

MYNET|DIŞ HABERLER 35 yaşındaki Santosh Lohar isimli bir adam bir demiryolu projesinde işçi olarak görev yaptığı sırada aniden bir yılan tarafından ısırıldı. Uykuda yılan tarafından ısırılan adam büyük bir paniğe kapıldı. Yılanı yakalayan adam onu üç kez ısırdı.

Santosh köyde yaygın inanca göre, yılanı ısırması durumunda zehri etkisiz hale getirdiğini söyledi. Haberlerde tren yetkililerinin Santosh'u tedavi için yakındaki bir hastaneye götürdüğü belirtildi. Santosh'u tedavi eden doktorlar onun iyileştiğini ve zarar görmediğini söyledi.







