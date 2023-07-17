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Bu uygulama gündeme oturdu... Twitter rakibi Threads ile tamamen alakasız, ancak ismi aynı!

17.07.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meta'nın Threads uygulaması, Threads isimli bir başka uygulamanın popülerliğini önemli ölçüde artırmış gibi görünüyor. Instagram ile tamamen alakasız bir Slack alternatifi olan ancak yine de Threads adını taşıyan uygulama halihazırda bu nedenle gündeme oturmuş durumda. Uygulamanın indirilme sayısında artış görüldüğü kaydediliyor. Öyle ki Slack alternatifi olan Threads'in web sitesine ve App Store sayfasına Instagram ile ilişkili olmadıklarına dair mesajlar yapıştırmak zorunda kaldığı söyleniyor.

Bu uygulama gündeme oturdu... Twitter rakibi Threads ile tamamen alakasız, ancak ismi aynı!

Farklı bir deneyim ve Elon Musk'sız bir platform arayanların isteği, artık dünyanın en ünlü uygulamaları arasında yerini alan Threads ile görünüşe bakılırsa sona erdi.

Instagram'ın Twitter rakibi Threads, ilk 24 saat içinde 30 milyon kullanıcıyı geçtikten sonra beş gün içinde 100 milyon üye sayısına ulaşarak verimli bir ilk hafta geçirdi. Geçtiğimiz gün gelen bazı rakamlar Threads'in şu anda 150 milyon indirmeye ulaştığını gösterdi.

Ancak, Instagram'ın Twitter rakibi Threads ile tamamen ilgisiz bir başka uygulama istemeden de olsa gündeme oturdu.

THREADS'İN ADAŞINDA ÖNEMLİ ARTIŞ GÖRÜLDÜ

2019'da gizli olarak faaliyete geçen ve bir Slack alternatifi olan Threads isimli platform, yeni adaşı Instagram Threads'in çıkışını takip eden günlerde web sitesine gelen trafikte önemli bir artış gördü.

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Bunun büyük ölçüde Instagram ile tamamen alakasız olan Slack alternatifi Threads'in Threads.com alan adına sahip olmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Instagram'ın Threads için alan adı ise Threads.net.

Bu durum aynı zamanda Slack alternatifi olan Threads'in biraz eğlenmesine yol açmış gibi görünüyor. Örneğin, Slack alternatifi olan Threads'in Twitter sayfası aşağıdaki paylaşımı yaptı.

İNDİRMELERDE DE BÜYÜK ARTIŞ

Öte yandan bu karışıklık Slack alternatifi olan Threads'in Instagram'ın Threads'i piyasaya sürmesinden hemen sonraki hafta indirmelerde büyük bir artış görmesine neden oldu.

6 Temmuz ve 12 Temmuz tarihleri arasında Data.ai'den TechCrunch'a sağlanan rakamlar, Threads'in yalnızca iOS'ta küresel olarak 880 binden fazla indirildiğini ve bu noktadan önce "çok az indirildiğini" gösteriyor.

Aynı zamanda Slack alternatifi olan Threads dünya genelinde en çok indirilen 52. uygulama olurken "iş" kategorisinde üçüncü sırada yer aldı.

İlginç bir şekilde, en yüksek App Store sıralamasını gördüğü ilk üç pazar Almanya, İspanya ve İtalya oldu ve üç ülke arasında o hafta ortalama olarak en çok indirilen 10. uygulama oldu.

Bu durum muhtemelen Instagram'ın Threads uygulamasının henüz Avrupa Birliği'nde kullanılamıyor olmasından kaynaklandı ve bu da karışıklığa katkıda bulunmuş olabilir.

Android'de de durum farklı değil. Threads şu anda 1 milyondan fazla indirilmiş durumda.

"INSTAGRAM İLE İLİŞKİLİ DEĞİLİZ"

Tüm bunların ardından ise Threads, web sitesine ve App Store sayfasına "Instagram ile bağlantılı değildir", "Instagram ile ilişkili değiliz" mesajları yapıştırmak zorunda kaldı.

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Threads, TechCrunch'a isminin ticari markasına sahip olduğunu doğruladı, ancak Instagram'a veya onun ana şirketi Meta'ya karşı herhangi bir işlem başlatmayı planlayıp planlamadığı da dahil olmak üzere konuyla ilgili başka soruları yanıtlamayı reddetti.

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