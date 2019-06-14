Bu yazın dikkat çeken 9 müzik festivali

Avrupa’da -özellikle One Love Festival'ın geri döneceğini açıklamasıyla ülkemizde de- festival sezonu için heyecanlı geri sayım başladı. Birçok festival bu sene de sanatçı programlarıyla göz kamaştırıyor.

Bu yıl deniz tatili yerine festival tatili yapmayı hayal ediyorsanız, pek çok festivalin biletleri de henüz "sold-out" olmamışken harekete geçmenizde fayda var. Farklı kitlelere hitap eden festivaller arasından öne çıkanları sizin için derledik. Download Festival Tarih: 14 - 16 Haziran Nerede: İngiltere Öne çıkan sanatçılar: Slipknot, Slayer, Def Leppard Rock müzik festivallerinin arasında Download’un yeri ayrı. 2003’ten bu yana düzenlenen Download Festival, artık bir klasik. Rock ve heavy metalin efsaneleriyle modern temsilcilerini bir araya getiren festivalin bu seneki line-up’ına Slipknot, Slayer, Tool ve Def Leppard gibi gruplar öncülük ediyor. Biraz headbang’in kimseye zararı olmaz diyorsanız adresiniz Download Festival. Rock Werchter Tarih: 27 - 30 Haziran Nerede: Belçika Öne çıkan sanatçılar: Mumford & Sons, Elbow, Florence + the Machine, New Order, Underworld

Belçika'nın çadırlı - konaklamalı festivali, Türkiye'den festivalcilerin de önde gelen tercihlerinden. Rock Werchter, bu yıl da dikkat çekici bir sanatçı kadrosuna sahip. Muse, Pink, Tool, Mumford & Sons, New Order, Werchter line-up'ının ilk etapta dikkat çekenleri.

Roskilde Tarih: 29 Haziran - 6 Temmuz Nerede: Danimarka Öne çıkan sanatçılar: Bob Dylan, Cardi B, Vampire Weekend… Gaye Su Akyol! Roskilde, hem line-up’ı hem de atmosferiyle kendine has bir festival. Poptan indie’ye, rock müzikten hip-hop’a kadar birçok farklı tarzın dünyadaki en iyi temsilcileri festivalde kendilerine yer buluyor. Roskilde’nin meşhur turuncu sahnesine erişmek diğer festivallere göre biraz pahalı olsa da bu tecrübeye değeceğine eminiz.

Bu yıl festivalin sanatçı kadrosunda yer alan isimlerden Gaye Su Akyol'un Dost Meclisi video serimize konuk olduğunda neler anlattığını hatırlayalım mı? Hemen aşağıda! Open'er Festival Tarih: 3 - 6 Temmuz Nerede: Polonya Öne çıkan sanatçılar: Travis Scott, The Strokes, Lana Del Rey, The Smashing Pumpkins

Open’er Festival son yıllarda sessiz sedasız Avrupa’nın en iyi line-up’larını toplamayı başlıyor. Polonya’da olması nedeniyle gözden uzak bir festival belki ama hemen her tarzda müzik severler için bir şeyler sunuyor. Ayrıca rakiplerine kıyasla görece ucuz bilet fiyatlarına sahip.

The Strokes gitaristi Albert Hammond Jr, geçtiğimiz aylarda Viyana'da çok özel bir kayıt gerçekleştirmişti. Hemen aşağıda! Exit Festival Tarih: 4 - 7 Temmuz Nerede: Sırbistan Öne çıkan sanatçılar: The Cure, Skepta Türkiye’den yurtdışında bir festivale giderken akla takılan noktalardan biri de vize. Exit Festival bu noktada devreye giriyor. Sırbistan’ın Novi Sad kentinde gerçekleşen festivale gitmek için vizeye ihtiyacınız yok. Ayrıca bu sene line-up’ta The Cure ve Skepta gibi isimler de var. Mad Cool Tarih: 11 - 13 Temmuz Nerede: İspanya Öne çıkan sanatçılar: The National, Iggy Pop, Noel Gallagher, Bon Iver, The Cure Mad Cool’un line-up’ına ve büyüklüğüne bakınca geçmişi olan ve artık klasikleşmiş bir festival olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak durum böyle değil. İlk kez 2016’da gerçekleşen Mad Cool, kısa sürede Avrupa’nın en büyük festivallerinden oldu. İspanya’nın bir diğer büyük festivali Primavera ile yarışacak seviyede artık. Colours of Ostrava Tarih: 17 - 20 Temmuz Nerede: Çekya Öne çıkan sanatçılar: The Cure, Mogwai, Florence + The Machine, Rag’n’Bone Man

Avrupa’nın büyük festivallerine güzel bir alternatif arıyorsanız Colours of Ostrava sizin için ideal. Çekya’nın en ünlü festivali iyi bir line-up’a da sahip ama bunun karşılığında banka hesabınızı boşaltmanız gerekmiyor. One Love Festival Tarih: 20 Temmuz Nerede: Türkiye Öne çıkan sanatçılar: The Blaze, Years & Years, Oh Land, Dekmantel Soundsystem, Palms Trax, Ezhel One Love Festival’ın İstanbullu müzikseverler için yeri her zaman ayrı olmuştur. Bir dönem İstanbul’da yazın habercisi olan festival, bu yıl 20 Temmuz’da gerçekleşiyor. Parkorman’da başlayacak sınırsız eğlence, gecenin ilerleyen saatleriyle birlikte Volkswagen Arena'ya taşınacak. Programlamasını Red Bull’un üstlendiği sahne de Parkorman’da sizi bekliyor. Ayrıntılar hemen aşağıda. One Love Festival'da sahne alacak isimlerden biri olan Ezhel'in Red Bull Music Berlin Stüdyoları'nda gerçekleştirdiği özel kaydın perde arkasını izlemek ister misin? Hemen aşağıda: Øya Festival Tarih: 6 - 10 Ağustos Nerede: Norveç Öne çıkan sanatçılar: Tame Impala, Robyn, The Cure, James Blake