Bu yazın dikkat çeken 9 müzik festivali

Avrupa’da -özellikle One Love Festival'ın geri döneceğini açıklamasıyla ülkemizde de- festival sezonu için heyecanlı geri sayım başladı. Birçok festival bu sene de sanatçı programlarıyla göz kamaştırıyor.

Bu yıl deniz tatili yerine festival tatili yapmayı hayal ediyorsanız, pek çok festivalin biletleri de henüz "sold-out" olmamışken harekete geçmenizde fayda var. Farklı kitlelere hitap eden festivaller arasından öne çıkanları sizin için derledik.

Download Festival

Tarih: 14 - 16 Haziran

Nerede: İngiltere

Öne çıkan sanatçılar: Slipknot, Slayer, Def Leppard

Rock müzik festivallerinin arasında Download’un yeri ayrı. 2003’ten bu yana düzenlenen Download Festival, artık bir klasik. Rock ve heavy metalin efsaneleriyle modern temsilcilerini bir araya getiren festivalin bu seneki line-up’ına Slipknot, Slayer, Tool ve Def Leppard gibi gruplar öncülük ediyor. Biraz headbang’in kimseye zararı olmaz diyorsanız adresiniz Download Festival.

Rock Werchter

Tarih: 27 - 30 Haziran

Nerede: Belçika

Öne çıkan sanatçılar: Mumford & Sons, Elbow, Florence + the Machine, New Order, Underworld

Belçika'nın çadırlı - konaklamalı festivali, Türkiye'den festivalcilerin de önde gelen tercihlerinden. Rock Werchter, bu yıl da dikkat çekici bir sanatçı kadrosuna sahip. Muse, Pink, Tool, Mumford & Sons, New Order, Werchter line-up'ının ilk etapta dikkat çekenleri.