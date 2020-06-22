Bu yöntemlerle araç farları ilk günkü parlaklığına kavuşuyor! Diş macunu...

Eğer aracınızı uzun zamandır kullanıyor ya da ikinci el bir otomobil almayı düşünüyorsanız sizin de fark edebileceğiniz gibi farlar genellikle sararmış ve buğulanmış bir görüntüye sahip olabiliyor. Farların neredeyse tümü polikarbon malzemeden yapıldığı için zamanla her aracın başına gelebilen bu durum kötü bir görüntü oluştursa da çeşitli malzeme ve yöntemlerle eski haline döndürülebiliyor. İşte aracınızın farlarını ilk günkü haline döndürmek için yararlanabileceğiniz en etkili çözümler...

DİŞ MACUNU DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN DAHA FAZLA ALANDA ETKİLİ

Temel görevi ağız ve diş sağlığını korumak olsa da diş macunu güçlü içeriği sayesinde duvarlardaki lekelerden ayakkabı temizliğine kadar birbirinden farklı alanlarda kullanılabiliyor. Bu alanlardan biri olan araç farlarını diş macunu ile fırçalayabilir, böylece farlar üzerindeki sararmış ve bulanık görüntüden kurtulabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tıpkı dişlerinizi fırçalarken yaptığınız gibi diş fırçasına bir miktar diş macunu sıkıp farları bu fırça ile temizlemek. Farların tüm yüzeylerini eşit şekilde fırçaladıktan sonra fırçaladığınız alanı hafif nemli bir bezle silerek tamamen temiz hale getirebilirsiniz.