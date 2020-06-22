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Bu yöntemlerle araç farları ilk günkü parlaklığına kavuşuyor! Diş macunu...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Araçlarda zaman içinde ortaya çıkan ve görsel açıdan rahatsız edici olabilen sararmış ya da buğulanmış farlarla ilgili pek çok kişi gibi siz de çözüm arayışı içinde olabilirsiniz. Her ne kadar zorlayıcı bir problem gibi görünse de araç farlarında meydana gelen sararmalar ve buğulanmalarla ilgili oldukça pratik çözümler bulunuyor.

Bu yöntemlerle araç farları ilk günkü parlaklığına kavuşuyor! Diş macunu...

Eğer aracınızı uzun zamandır kullanıyor ya da ikinci el bir otomobil almayı düşünüyorsanız sizin de fark edebileceğiniz gibi farlar genellikle sararmış ve buğulanmış bir görüntüye sahip olabiliyor. Farların neredeyse tümü polikarbon malzemeden yapıldığı için zamanla her aracın başına gelebilen bu durum kötü bir görüntü oluştursa da çeşitli malzeme ve yöntemlerle eski haline döndürülebiliyor. İşte aracınızın farlarını ilk günkü haline döndürmek için yararlanabileceğiniz en etkili çözümler...

DİŞ MACUNU DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN DAHA FAZLA ALANDA ETKİLİ

Temel görevi ağız ve diş sağlığını korumak olsa da diş macunu güçlü içeriği sayesinde duvarlardaki lekelerden ayakkabı temizliğine kadar birbirinden farklı alanlarda kullanılabiliyor. Bu alanlardan biri olan araç farlarını diş macunu ile fırçalayabilir, böylece farlar üzerindeki sararmış ve bulanık görüntüden kurtulabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tıpkı dişlerinizi fırçalarken yaptığınız gibi diş fırçasına bir miktar diş macunu sıkıp farları bu fırça ile temizlemek. Farların tüm yüzeylerini eşit şekilde fırçaladıktan sonra fırçaladığınız alanı hafif nemli bir bezle silerek tamamen temiz hale getirebilirsiniz.

Ekran Alıntısı

ARAÇ FARLARINA ÖZEL PASTALAMA YÖNTEMİ İLE ETKİLİ TEMİZLİK

Piyasada kolayca bulabileceğiniz far pasta ve cilalarıyla da aracınızın farlarını kolayca temizleyebilirsiniz. Bu yöntemde de tıpkı diş macununda olduğu gibi diş fırçası ve hafif nemli bir bez kullanmanız gerekiyor. Öncelikle farların geneline uyguladığınız far pastasını veya cilasını diş fırçası ile fırçalamalı, ardından nemli bir bezle silmelisiniz. Böylece far üzerindeki pasta veya cila kalıntılarını da tamamen temizleyerek çok daha temiz ve parlak bir görüntü elde edebilirsiniz. Diş macununun çözüm olmadığı durumlarda ikinci aşama olarak her zaman bu tarz farlara özel temizleme ve parlatma malzemelerinden de faydalanabilirsiniz.

ZIMPARA İLE EN ZORLU FAR LEKELERİNİ DAHİ ORTADAN KALDIRIN

Diş macunu, far pastası ya da cilası gibi ürünlerin çözüm olmadığı ileri seviye sararmalarda ve bulanıklıklarda ise farklı kalınlıklardaki zımparalarla far yüzeylerini zımparalayıp kesin çözüme ulaşabilirsiniz. Far yüzeylerindeki kirli görüntünün seviyesine göre kalın bir zımpara ile zımparalama işlemine başlayabilir, ardından daha ince zımparalara geçebilirsiniz. Bu noktada far yüzeylerini sık sık kontrol etmeli ve zarar vermemeye ekstra özen göstermelisiniz. Aksi takdirde farların bütünlüğünü bozabilirsiniz. Dilerseniz zımparalama işlemi ardından farlar üzerinde kalan daha hafif lekeleri diş macunu, far pastası veya cilasıyla da çıkarabilirsiniz.

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