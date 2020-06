Bu yöntemlerle araç farları ilk günkü parlaklığına kavuşuyor! Diş macunu...

ARAÇ FARLARINA ÖZEL PASTALAMA YÖNTEMİ İLE ETKİLİ TEMİZLİK

Piyasada kolayca bulabileceğiniz far pasta ve cilalarıyla da aracınızın farlarını kolayca temizleyebilirsiniz. Bu yöntemde de tıpkı diş macununda olduğu gibi diş fırçası ve hafif nemli bir bez kullanmanız gerekiyor. Öncelikle farların geneline uyguladığınız far pastasını veya cilasını diş fırçası ile fırçalamalı, ardından nemli bir bezle silmelisiniz. Böylece far üzerindeki pasta veya cila kalıntılarını da tamamen temizleyerek çok daha temiz ve parlak bir görüntü elde edebilirsiniz. Diş macununun çözüm olmadığı durumlarda ikinci aşama olarak her zaman bu tarz farlara özel temizleme ve parlatma malzemelerinden de faydalanabilirsiniz.

ZIMPARA İLE EN ZORLU FAR LEKELERİNİ DAHİ ORTADAN KALDIRIN

Diş macunu, far pastası ya da cilası gibi ürünlerin çözüm olmadığı ileri seviye sararmalarda ve bulanıklıklarda ise farklı kalınlıklardaki zımparalarla far yüzeylerini zımparalayıp kesin çözüme ulaşabilirsiniz. Far yüzeylerindeki kirli görüntünün seviyesine göre kalın bir zımpara ile zımparalama işlemine başlayabilir, ardından daha ince zımparalara geçebilirsiniz. Bu noktada far yüzeylerini sık sık kontrol etmeli ve zarar vermemeye ekstra özen göstermelisiniz. Aksi takdirde farların bütünlüğünü bozabilirsiniz. Dilerseniz zımparalama işlemi ardından farlar üzerinde kalan daha hafif lekeleri diş macunu, far pastası veya cilasıyla da çıkarabilirsiniz.