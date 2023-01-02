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'Bugün ne pişirsem?' diye düşünenlere protein dolu lezzetler! İşte 2 Ocak günün menüsü

02.01.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' diye soruyorsanız ama aklınıza hep aynı tarifler geliyorsa, 2 Ocak yemek menüsü içeriğimizden fikir alabilirsiniz. Çorbadan tatlıya kadar en nefis tarifleri haberimizde sizler için derledik. Bugün yemekte ziyafet var! İşte 2 Ocak yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünenlere protein dolu lezzetler! İşte 2 Ocak günün menüsü

Öğle veya akşam yemeğinde sofranızda hangi yemekleri sunacağınızı düşünüyorsanız sizler için harika önerilerimiz var! Bugün yemekte arabaşı çorbası, açık dolma, bıldırcın dolması ve ıspanak pasta var. Protein dolu tariflere göz atabilir ve size uygun olanları hazırlayabilirsiniz. İşte 2 Ocak yemek menüsü...

ARABAŞI ÇORBASI

Konya yöresinin sevilen lezzetlerinden biri olan arabaşı çorbası tavuk, un, domates salçası gibi malzemelerle hazırlanıyor. Vitamin deposu olan bu tarifin hazırlanmasında aynı zamanda karabiber ve kırmızı biber de bulunuyor. Arabaşı çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayın.

En dikkat çekici çorba: Arabaşı çorbası tarifi En dikkat çekici çorba: Arabaşı çorbası tarifi

AÇIK DOLMA

Açık dolma, MasterChef programında hazırlandı ve çok beğenildi. Bu nefis tarif tavuk göğsü, kuru soğan, domates salçası ve baharatlar ile hazırlanıyor.

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BILDIRCIN DOLMASI

Osmanlı mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan bıldırcın dolması, günümüzde de sevilen lezzetlerden biri. Yaklaşık 60 dakikada pişen bu lezzet bıldırcın, domates, yoğurt gibi malzemelerle hazırlanıyor.

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ISPANAK PASTASI

Sağlıklı sebzelerden biri olan ıspanağı, tatlı yaparken de kullanabilirsiniz. Ispanak pastası yumurta, toz şeker, ıspanak, sıvı yağ gibi malzemelerle hazırlanıyor.

Herkes tarifini isteyecek: Ispanak pastası tarifi Herkes tarifini isteyecek: Ispanak pastası tarifi
İşte 2 Ocak yemek menüsü...
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