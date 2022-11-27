'Bugün ne pişirsem?' diye düşünmeye son! İşte 27 Kasım yemek menüsü

Öğle ve akşam yemeğinde ne pişireceğinizi düşünüyorsanız ama aklınıza hep aynı yemekler geliyorsa, bu haber tam size göre! 27 Kasım yemek menüsünde, MasterChef programında hazırlanan leblebi çorbasını dahil ettik. 27 kasım yemek menüsünde farklı tatlar yer alıyor.. İşte 27 Kasım yemek menüsü...

LEBLEBİ ÇORBASI

MasterChef'te yapılan leblebi çorbası çok beğenildi. Leblebi çorbası leblebi unu, tereyağı, et suyu gibi malzemelerle hazırlanıyor. Çorba tarifine ulaşmak için aşağı bağlantıya tıklayınız.

KEŞKEK

Denizli'de severek tüketilen keşkek, MasterChef'te hazırlandı. Bununla birlikte ekran başındakiler keşkek tatlısının tarifini hızla araştırdı. Biz de 27 Kasım yemek menümüze keşkek tarifini ekledik.

KALE BİBER TATARI

Kale biber tatarı Denizli'nin sevilen lezzetlerinden biridir. Kale biberi, süzme yoğurt, sarımsak gibi malzemelerle hazırlanır. Öğle veya akşam yemeklerinde sofranızda kale biberi tarifine de yer verebilirsiniz.

KARAMELLİ ELMALI MİLFÖY

Karamelli elmalı milföy esmer şeker, tereyağı, tarçın, milföy hamuru gibi malzemelerle hazırlanıyor. Milföy tatlısı hem çok pratik hem de çok leziz.