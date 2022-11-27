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'Bugün ne pişirsem?' diye düşünmeye son! İşte 27 Kasım yemek menüsü

27.11.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' sorusuna, mutfaktan sorumlu her birey yanıt aramakla uğraşıyor. 'Bugün ne pişirsem?' başlığı altında her gün, birbirinden leziz tariflere haberimizde yer veriyoruz. Bugün yemekte leblebi çorbası var. İşte 27 Kasım yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünmeye son! İşte 27 Kasım yemek menüsü

Öğle ve akşam yemeğinde ne pişireceğinizi düşünüyorsanız ama aklınıza hep aynı yemekler geliyorsa, bu haber tam size göre! 27 Kasım yemek menüsünde, MasterChef programında hazırlanan leblebi çorbasını dahil ettik. 27 kasım yemek menüsünde farklı tatlar yer alıyor.. İşte 27 Kasım yemek menüsü...

LEBLEBİ ÇORBASI

MasterChef'te yapılan leblebi çorbası çok beğenildi. Leblebi çorbası leblebi unu, tereyağı, et suyu gibi malzemelerle hazırlanıyor. Çorba tarifine ulaşmak için aşağı bağlantıya tıklayınız.

MasterChef leblebi çorbası tarifi! Leblebi çorbası nasıl yapılır? MasterChef leblebi çorbası tarifi! Leblebi çorbası nasıl yapılır?

KEŞKEK

Denizli'de severek tüketilen keşkek, MasterChef'te hazırlandı. Bununla birlikte ekran başındakiler keşkek tatlısının tarifini hızla araştırdı. Biz de 27 Kasım yemek menümüze keşkek tarifini ekledik.

MasterChef keşkek tarifi! Nefis Babadağ keşkeği MasterChef keşkek tarifi! Nefis Babadağ keşkeği

KALE BİBER TATARI

Kale biber tatarı Denizli'nin sevilen lezzetlerinden biridir. Kale biberi, süzme yoğurt, sarımsak gibi malzemelerle hazırlanır. Öğle veya akşam yemeklerinde sofranızda kale biberi tarifine de yer verebilirsiniz.

MasterChef Kale biber tatarı tarifi: Kale biber tatarı nasıl yapılır? Tadına doyulmayan lezzetin yapılışı MasterChef Kale biber tatarı tarifi: Kale biber tatarı nasıl yapılır? Tadına doyulmayan lezzetin yapılışı

KARAMELLİ ELMALI MİLFÖY

Karamelli elmalı milföy esmer şeker, tereyağı, tarçın, milföy hamuru gibi malzemelerle hazırlanıyor. Milföy tatlısı hem çok pratik hem de çok leziz.

Gelinim Mutfakta karamelli elmalı milföy tarifi! Gelinim Mutfakta karamelli elmalı milföy tarifi!

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