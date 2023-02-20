'Bugün ne pişirsem?' diyenlere birbirinden lezzetli fikirler! 20 Şubat yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünme derdine son! Hem leziz hem de sağlıklı yemek menüsü içeriğimizden fikir alarak günün menüsünü hızla oluşturabilirsiniz. Bugün yemekte başlangıç olarak tavuk suyu çorbası var. Ardından fırında levrek, poğaça ve tatlı olarak da şekerpare var. İşte 20 Şubat yemek menüsü...

TAVUK SUYU ÇORBASI

Hem leziz hem de sağlıklı bir tarif olan tavuk suyu çorbası özellikle kış aylarında hastalıklara karşı da koruduğu için sıklıkla pişiriliyor. Yemek tariflerine ulaşmak içi aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

LEVREK

Protein deposu levrek tarifine 20 Şubat yemek menüsü içeriğimizde yer verdik. Özel sosuyla fırında pişen levrek 40 dakikada hazırlanıyor ve 30 dakikada pişiriliyor.

POĞAÇA

Kahvaltıların, çay saatlerinin veya atıştırmalıkların en güzel lezzetlerinden biri olan poğaçayı podufuk hazırlamak için bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor.

ŞEKERPARE

Büyük küçük neredeyse herkesin severek tükettiği bir tatlı olan şekerpare, şekerli ve şerbetli bir lezzet olduğundan ölçülü olarak tüketilmesinde fayda var.