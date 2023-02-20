YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. 'Bugün ne pişirsem?' diyenlere birbirinden lezzetli fikirler! 20 Şubat yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere birbirinden lezzetli fikirler! 20 Şubat yemek menüsü

20.02.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?', 'Akşama ne yemek yapsam?' diye düşünüyorsanız birbirinden lezzetli yemek tariflerinin yer aldığı içeriğimiz tam size göre! Bu sağlıklı menü ile proteine doyacaksınız! Tatlı olarak ise menüde şekerpare tatlısı var. Şerbetli ve şekerli bir tatlı olduğu için tüketirken dikkat etmenizde fayda var. İşte 20 Şubat yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere birbirinden lezzetli fikirler! 20 Şubat yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünme derdine son! Hem leziz hem de sağlıklı yemek menüsü içeriğimizden fikir alarak günün menüsünü hızla oluşturabilirsiniz. Bugün yemekte başlangıç olarak tavuk suyu çorbası var. Ardından fırında levrek, poğaça ve tatlı olarak da şekerpare var. İşte 20 Şubat yemek menüsü...

TAVUK SUYU ÇORBASI

Hem leziz hem de sağlıklı bir tarif olan tavuk suyu çorbası özellikle kış aylarında hastalıklara karşı da koruduğu için sıklıkla pişiriliyor. Yemek tariflerine ulaşmak içi aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

Şifa dağıtan tavuk suyu çorbası tarifi Şifa dağıtan tavuk suyu çorbası tarifi

LEVREK

Protein deposu levrek tarifine 20 Şubat yemek menüsü içeriğimizde yer verdik. Özel sosuyla fırında pişen levrek 40 dakikada hazırlanıyor ve 30 dakikada pişiriliyor.

Özel sosuyla fırında levrek tarifi! Lokum gibi yumuşacık olacak Özel sosuyla fırında levrek tarifi! Lokum gibi yumuşacık olacak

POĞAÇA

Kahvaltıların, çay saatlerinin veya atıştırmalıkların en güzel lezzetlerinden biri olan poğaçayı podufuk hazırlamak için bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor.

Pofuduk poğaça tarifi! Puf puf kabaran poğaça nasıl yapılır? Pofuduk poğaça tarifi! Puf puf kabaran poğaça nasıl yapılır?

ŞEKERPARE

Büyük küçük neredeyse herkesin severek tükettiği bir tatlı olan şekerpare, şekerli ve şerbetli bir lezzet olduğundan ölçülü olarak tüketilmesinde fayda var.

Ağızda dağılan şekerpare tarifi! Nefis şekerpare nasıl yapılır? Ağızda dağılan şekerpare tarifi! Nefis şekerpare nasıl yapılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Parmakları bile yedirecek 17 Şubat yemek menüsü!Parmakları bile yedirecek 17 Şubat yemek menüsü!
Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değmiş gibiMis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değmiş gibi
Şeker yerine kullanıyoruz ama... Kilo almaya bile neden oluyor!Şeker yerine kullanıyoruz ama... Kilo almaya bile neden oluyor!
Anahtar Kelimeler:
poğaça bugün ne pişirsem levrek şekerpare tavuk suyu çorbası etli yemek tarifleri tarif leziz

En Çok Okunan Haberler

Gelen mesaja anlam veremeyip paylaştı! "İşiniz gücünüz islama, devlete..."

Gelen mesaja anlam veremeyip paylaştı! "İşiniz gücünüz islama, devlete..."

Mesaj atmış! "Evimiz yıkılmadan önce..."

Mesaj atmış! "Evimiz yıkılmadan önce..."

Haluk Levent’e dolandırıcı diyen Deniz Akkaya tek tek açıkladı!

Haluk Levent’e dolandırıcı diyen Deniz Akkaya tek tek açıkladı!

O hareketten sonra diskalifiye geldi! Bomba paylaşım

O hareketten sonra diskalifiye geldi! Bomba paylaşım

98 model arabasını depremzedeler için sattı! Bakın o isim kaç TL ödedi

98 model arabasını depremzedeler için sattı! Bakın o isim kaç TL ödedi

Kütür kütür lahana turşusu tarifi! Turşucuların enfes tarifi

Kütür kütür lahana turşusu tarifi! Turşucuların enfes tarifi

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.