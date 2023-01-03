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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere vitamin deposu tarifler! İşte 3 Aralık yemek menüsü

03.01.2023 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' diye soruyorsanız doğru adrestesiniz. Cilt hastalıklarına iyi gelen, metabolizmanın düzenlenmesini sağlayan, kemik gelişiminde etkili olan vitamin, insan vücudu için önemli ihtiyaçlardan biridir. Bugünkü yemek menüsü haberimizde, vitamin dolu tarifleri derledik. İşte 3 Ocak yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere vitamin deposu tarifler! İşte 3 Aralık yemek menüsü

Bugün yemekte vitamin dolu yayla çorbası, ıspanaklı gül böreği, pratik ayva tatlısı var. Ayrıca beyaz lahanayla yapabileceğiniz 3 farklı tarifi de haberimize derledik. İşte 3 Ocak yemek menüsü...

YAYLA ÇORBASI

Vitamin dolu yayla çorbası kış aylarında sizi hastalıklardan korur. Hem leziz hem de besleyici olan bu tarif, sofralarda sıklıkla yer alır. Yayla çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Vitamin kaynağı yayla çorbası nasıl yapılır? Vitamin kaynağı yayla çorbası nasıl yapılır?

ISPANAKLI GÜL BÖREĞİ

En sevilen lezzetlerden biri olan böreği bir de ıspanaklı haliyle deneyin. Hem doyurucu hem de vitamin deposu bu tarif adeta lezzet şöleni yaşatacak.

Öğün gibi doyurucu ve vitaminli börekler yapın: Ispanaklı gül böreği tarifi Öğün gibi doyurucu ve vitaminli börekler yapın: Ispanaklı gül böreği tarifi

BEYAZ LAHANA

Beyaz lahananın üç farklı tarifini haberimizde derledik. Size uygun, damak zevkinize hitap edeceğini düşündüğün tarifi hazırlayabilirsiniz. Bağlantıda mısırlı lahana salatası, beyaz lahana kavurması ve beyaz lahanalı mücver tarifi yer alıyor.

Vitamin ve mineral deposu! Bu tarifle lahanayı çok seveceksiniz Vitamin ve mineral deposu! Bu tarifle lahanayı çok seveceksiniz

AYVA TATLISI

Ayva tatlısını evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Çekirdeklerle de hazırlanan bu tarif, tatlınıza renk verecek.

Enerji ve vitamin dolu lezzet: Pratik ayva tatlısı tarifi Enerji ve vitamin dolu lezzet: Pratik ayva tatlısı tarifi

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