'Bugün ne pişirsem?' diyenlere vitamin deposu tarifler! İşte 3 Aralık yemek menüsü

Bugün yemekte vitamin dolu yayla çorbası, ıspanaklı gül böreği, pratik ayva tatlısı var. Ayrıca beyaz lahanayla yapabileceğiniz 3 farklı tarifi de haberimize derledik. İşte 3 Ocak yemek menüsü...

YAYLA ÇORBASI

Vitamin dolu yayla çorbası kış aylarında sizi hastalıklardan korur. Hem leziz hem de besleyici olan bu tarif, sofralarda sıklıkla yer alır. Yayla çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

ISPANAKLI GÜL BÖREĞİ

En sevilen lezzetlerden biri olan böreği bir de ıspanaklı haliyle deneyin. Hem doyurucu hem de vitamin deposu bu tarif adeta lezzet şöleni yaşatacak.

Beyaz lahananın üç farklı tarifini haberimizde derledik. Size uygun, damak zevkinize hitap edeceğini düşündüğün tarifi hazırlayabilirsiniz. Bağlantıda mısırlı lahana salatası, beyaz lahana kavurması ve beyaz lahanalı mücver tarifi yer alıyor.

AYVA TATLISI

Ayva tatlısını evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Çekirdeklerle de hazırlanan bu tarif, tatlınıza renk verecek.