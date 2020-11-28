Bugün sokağa çıkma yasağı ne zaman, kaçta başlıyor? Şu an yasak var mı? 28-29 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Ülke genelindeki koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi nedeniyle yeni koronavirüs tedbirleri alınmaya başlandı. İlk olarak geçtiğimiz hafta yeniden uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar, bugün sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor olacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Son olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının Kovid-19 vakalarının artması ve alınan yeni tedbirlere dair sorularına yanıt verdi. Peki, 28-29 Kasım sokağa çıkma saatleri nedir? Şu an yasak var mı? İşte bugün sokağa çıkma yasağı saatleri ve merak edilen tüm detaylar... ŞU AN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? Geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasağı ile ilgili çok sayıda vatandaş kafa karışıklığı yaşamıştı. Dolayısıyla bu hafta da hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman sorusuna cevap aranıyor. İlk olarak geçtiğimiz hafta uygulanan kısıtlamalar doğrultusunda vatandaşlar belirli saatlerde sokağa çıkamamıştı. Bu hafta sonu da yeni bir karar alınıncaya dek 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması yapılacak. Ancak üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak. Dolayısıyla bu saatler arasında herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman?

BUGÜN ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR? Bu hafta sonu ilk olarak 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ardından 29 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 30 Kasım Pazartesi günü saat 05.00’e kadar da sokağa çıkma kısıtlaması yapılacak. Lokanta, restoran, kafe, kafeterya ve pastane gibi yeme içme yerleri ise 10.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olurken yalnızca paket servis ya da gel-al hizmeti verebilecek. Bunun yanı sıra lokanta, restoran ya da online yemek sipariş firmaları 20.00’den sonra yalnızca telefonla veya online sipariş ile paket servis hizmeti verebilecek. Sokağa çıkma yasağı cezası olarak ise 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi uyarınca 3.150 TL idari para cezası uygulanıyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Bu hafta sonu 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 30 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar uygulanacaktır. Geçen hafta illerimize gönderdiğimiz “Koronavirüs Yeni Tedbirleri” konulu genelgemizde belirtilen ‘açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar’ ile ‘istisna kapsamında olan kişiler’ başlıkları altındaki maddeler, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında da aynı şekilde geçerli olacaktır” ifadelerine yer verildi.