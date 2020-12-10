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Buket Aydın Emir Sarıgül'ü Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisiyle mi aldattı? Buket Aydın isyan etti

10.12.2020 13:35 | Son Güncelleme:
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Buket Aydın Emir Sarıgül'ü Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisiyle mi aldattı? Buket Aydın isyan etti

Buket Aydın aldatma iddialarıyla çileden çıktı! Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'ü Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisiyle aldattığı iddia edildi. Aydın, “Ben özel hayatım hakkında konuşmayacağım dedikçe siz beni çamurunuzun pisliğinizin içine çekmek için uğraşıyorsunuz” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bir süredir Emir Sarıgül ile aşk yaşayan Eski Kanal D Haber spikeri Buket Aydın'ın bugünlerde sessiz sedasız yeni bir ilişkiye yelken açtığı iddia edildi. İddialara göre Buket Aydın'ın yeni sevgilisinin Nuri Ensari olduğu iddia edildi. Bu iddia sonrası Buket Aydın patladı.

Buket Aydın, Instagram’dan bir açıklama yaptı ve hakkında çıkan haberlere isyan etti.

Buket Aydın, “Beni magazin figürü haline getirip ‘aklınızca’ haber arenasından silmeye çalışıyorsunuz. Kadına şiddetin başka bir türlüsüne maruz kalıyorum” dedi.

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İşte Sarıgül ile aşk yaşamasıyla gündemde olan Buket Aydın'ın açıklaması:
"Ben özel hayatım hakkında konuşmayacağım dedikçe siz beni çamurunuzun pisliğinizin içine çekmek için uğraşıyorsunuz. Beni çekemeyen benden nefret eden herkes kinini hasetini salak saçma haberler üzerinden kusuyor. Görüyorum ki sizi medyadaki varlığım aşırı derecede rahatsız etmiş. Beni magazin figürü haline getirip "aklınızca" haber arenasından silmeye çalışıyorsunuz. Kadına şiddetin başka bir türüne maruz kalıyorum.

Ekran Alıntısı

HALK NEZDİNDE ETKİM BELLİ

Haberciler arasında evliyken boşanan tek ben değilim son da ben olmayacağım. Fakat benim hayatımı abartmakta üstünüze yok. Kapalı kapılar ardında "Neler neler" döndürenler çok saygın diye övülürken ben kasıtlı olarak sürekli saldırıya maruz kalıyorum. Bunun sebebi belli; ben bu haberleri göreyim gördükçe medyadan soğuyayım. Ama ne yazık ki bunu başaramayacaksınız. Önemli olan para karşılığı haber yapan operasyonel medya siteleri değil; izleyicidir. Halk nezdinde etkim ortadadır. Bunu nasıl devam ettirdiğimi önümüzdeki günler size gösterecektir.

Masa başında eline bilgisayar alanın iftira atması bence sizlerin de içini acıtmalı zira herkesin başına gelebilir. Yasal hakkımı bu sefer sonuna dek arayacağımı belirtiyorum. İşin bundan sonraki kısmını önce Allah'a sonra avukatım Altın Mimir'e havale ediyorum."

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