Buket Aydın Emir Sarıgül'ü Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisiyle mi aldattı? Buket Aydın isyan etti

Bir süredir Emir Sarıgül ile aşk yaşayan Eski Kanal D Haber spikeri Buket Aydın'ın bugünlerde sessiz sedasız yeni bir ilişkiye yelken açtığı iddia edildi. İddialara göre Buket Aydın'ın yeni sevgilisinin Nuri Ensari olduğu iddia edildi. Bu iddia sonrası Buket Aydın patladı.

Buket Aydın, Instagram’dan bir açıklama yaptı ve hakkında çıkan haberlere isyan etti.

Buket Aydın, “Beni magazin figürü haline getirip ‘aklınızca’ haber arenasından silmeye çalışıyorsunuz. Kadına şiddetin başka bir türlüsüne maruz kalıyorum” dedi.

İşte Sarıgül ile aşk yaşamasıyla gündemde olan Buket Aydın'ın açıklaması:

"Ben özel hayatım hakkında konuşmayacağım dedikçe siz beni çamurunuzun pisliğinizin içine çekmek için uğraşıyorsunuz. Beni çekemeyen benden nefret eden herkes kinini hasetini salak saçma haberler üzerinden kusuyor. Görüyorum ki sizi medyadaki varlığım aşırı derecede rahatsız etmiş. Beni magazin figürü haline getirip "aklınızca" haber arenasından silmeye çalışıyorsunuz. Kadına şiddetin başka bir türüne maruz kalıyorum.